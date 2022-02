Este 11 de febrero fallecía la actriz Isabel Torres a los 52 años a consecuencia de un cáncer de pulmón que hizo público que padecía en el año 2021. Ha sido a través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram donde se ha dado a conocer la triste noticia:

"Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marcahado sintiénndose muy querida y arropada", rezaba el comunicado.

Uno de los papeles más recodados de Isabel Torres fue en 'Veneno', la serie de ATRESplayer Premium, donde encarnaba la versión más adulta de Cristina Ortíz donde deslumbró a todos con su magistral actuación. Una interpretación que quedará para siempre en el recuerdo de todos sus fans.

Las reacciones a su muerte no se han hecho esperar y muchos son los rostros públicos que han querido despedirse de la canaria ya sea a través de alguna publicación en sus cuentas de Instagram o Twitter. O, también, escribiendo mensajes en el post donde se daba la triste notciia en el perfil de Torres:

Itziar Castro: "Hasta siempre Isabel Torres, siempre te recordaré así, divina y sonriendo. Gracias por tantas conversaciones y mensajes llenos de cariño, que mierda que te vayas. Dep".

Ricky Merino: "Despierto con la noticia de la marcha de Isabel Torres. Qué pena más grande. La vida te reconoció méritos muy tarde. Nos hemos perdido a una gran actriz que podía haber hecho aun muchas más cosas. DEP Isabel".

Carla Antonelli: "Hoy, nos levantamos con triste y terrible noticia, nuestra amiga y maravillosa mujer, Isabel Torres, acaba fallecer con solo 52 años, quienes la llegamos a conocer sabemos gran ser humano que era, amor, ternura y corazón gigante. DEP amiga, mis condolencias su familia, #dolor".

Irene Montero: "Disfruté viendo a Isabel Torres en 'La Veneno', una maravillosa actriz que nos hizo vibrar a todas. Que la tierra te sea leve, ojalá no te hubieras ido tan pronto, Isabel. Un abrazo para todos sus seres queridos"

Mónica García: "Ganadora de un premio Ondas, defensora de los derechos LGTBI, empresaria, modelo, primera mujer trans candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria donde fue nombrada Hija Predilecta... Isabel Torres nos inspiró, nos enseñó a soñar y a ir un paso más allá".

Paula Echevarría: "Isabel....", dice con junto a un corazón roto.

Máximo Huerta: "Descansa en PAZ"

Eva González: "Buen viaje. Descansa querida"

Melanie Olivares: "Descansa en paz alma bella.."

Vanesa Martín: "Buen viaje luchadora bella".

Javier Calvo, Javier Ambrossi y las actrices de 'Veneno' lloran la muerte de Isabel Torres

Además, sus compañeros en 'Veneno' también han querido mostrar el cariño que tenían a Isabel Torres a través de las redes donde escriben:

Jedet: "Vuela alto valiente compañera. Gracias por lo vivido, gracias por todo. Mi corazón está roto. Te quiero".

Javier Ambrossi: "Solo puedo darte las gracias, Isabel. Todavía te veo en cada recuerdo. En cada mirada cómplice en el rodaje, en cada baile cuando podíamos, en cada ensayo. Eres esfuerzo, talento, valentía, belleza. Para siempre te llevo dentro. Descansa, mi amor".

Javier Calvo: "Joder. No. Isabel. Te quiero, te respeto, te admiro y te echaré tanto de menos… Gracias por todo lo que nos has dado. Tu Pedro Marín, como me llamabas cada mañana de rodaje, se siente un privilegiado por haberte conocido".

Daniela Santiago: "Descansa en paz querida Isabel".