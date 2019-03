Muere Amparo Pacheco, actriz de series como 'Aquí no hay quien viva' o 'Manolo y Benito'

Amparo Pacheco ha fallecido a los 90 años. La actriz perteneció a una generación única de actores españoles que recorrieron España llevando el teatro por todos los rincones de la geografía en una época muy difícil para esta profesión. Fue en el teatro donde conoció a su marido Manuel Salamanca.

Pero no sólo la hemos visto sobre las tablas, si no que ha sido protagonista en varias series como 'Aquí no hay quien viva' donde interpretó a la abuela de Roberto (Daniel Guzmán). Fue en esta serie donde protagonizó una graciosa escena durante una cena familiar, poniendo nervioso a su nieto mientras intentaba pelar una gamba. Objetivo que al final no consigue y termina llorando.

Amparo Pacheco en 'Aquí no hay quien viva' | Antena 3

No ha sido la única serie de Antena 3 donde la hemos podido ver, ya que también interpretó papeles en 'A tortas con la vida', 'Manolo y Benito Corporeison' o 'El Síndrome de Ulises'. Su última aparición en televisión ha sido en la serie de TVE 'Cuéntame cómo pasó', donde interpretó a la quiosquera.