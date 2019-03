MTV estrena en exclusiva la serie 'Misfits'

La cadena musical MTV estrenará en exclusiva la serie británica 'Misfits'. A partir del mes de marzo se podrá ver en este canal la serie producida por la BBC, de la que hasta el momento sólo se han emitido dos temporadas, aunque la tercera temporada está confirmada para este año.



La serie, que en 2010 recibió un BAFTA a la mejor serie dramática, está protagonizada por Iwan Rehon, Robert Sheehan y Lauren Socha.



SINOPSIS DE 'MISFITS'

Kelly, Nathan, Curtis, Alisha y Simon tienen algo en común: han cometido un crimen y han ido a parar a un centro de los Servicios Sociales. Sin embargo, no son amigos; de hecho no podrían ser más diferentes, y cuandolos cinco tienen que trabajar juntos las chispas no tardan en saltar.



Pero cuando una extraña tormenta cae sobre la ciudad, les empiezan a ocurrir cosas muy extrañas: se han convertido en superhéroes con poderes. Poderes que no han elegido y que revelan sus secretos e inseguridades más profundas.