Elena Furiase es la hija de la cantante y actriz Lolita Flores. La joven decidió seguir los pasos de su famosa familia de artistas y en 2007 saltó a la fama con su papel de Vicky en 'El Internado', la famosa serie original de Antena 3.

Su debut en la televisión fue precisamente junto a su madre, pues Lolita interpretó a la madre de su personaje en el piloto de la ficción, hace ya 14 años. Si quieres repasar un poco de nostalgia, puedes ver la gran escena en el vídeo de arriba.

Desde entonces Elena ha tenido una prolífica carrera en cine y televisión con títulos como 'El Ministerio del Tiempo', 'Amar es para siempre', 'Rosalinda' o 'Arde Madrid'.

Pero Furiase siempre ha tenido el apoyo de Lolita en el camino, como deja claro con sus palabras de cariño en redes sociales y entrevistas. Además, desde que ella misma se convirtió en madre en 2018 con su pequeño Noah, también ha tenido una abuela incondicional.

Su cariño en redes sociales

Ahora Elena ha querido celebrar el cumpleaños de su madre dedicándole unas palabras en Instagram.

El mensaje de Elena Furiase a Lolita | Instagram

"Ella. Felicidades mamá!", escribía con corazones en su cuenta compartiendo un post de su madre.

"¡Te quiero y te necesito todos los días!", le dedicaba.

El amor de madre e hija ha estado muy presente esta semana, pues hace solo unos días Elena también le dedicaba un tierno mensaje junto a una foto adorable de cuando era pequeña para celebrar el Día de la Madre.

"Porque cuando estoy contigo todavía me siento así... @lolitafoficial te quiero", publicaba.

El mensaje emocionó a su madre que ponía en comentarios:

"Mi amor te quiero. Felicidades a ti también, me has superado en buena madre y no sabes lo orgullosa que estoy de ti".

La publicación también tuvo mensajes llenos de corazones de Aurora Carbonell, Maxi Iglesias, Mariola Orellana o Itziar Castro.

