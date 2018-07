Mediaset pincha con el nuevo entretenimiento de Cuatro

Mediaset España continúa acumulando fracasos en este inicio de temporada. Las series de ficción pinchan de manera notable en Telecinco, mientras que en Cuatro son los concursos y los programas de humor los que no logran conectar con la audiencia. Esta semana los estrenos de 'Salta a la vista' y 'Las noticias de las 2' han pasado a engrosar la lista negra de Mediaset.



Este lunes, 7 de noviembre, Cuatro lanzó una de sus grandes apuestas de la temporada, 'Salta a la vista'. El concurso previsto inicialmente para el access prime time no terminó de convencer en sus pilotos y finalmente la cadena decidió reubicarlo en la franja de tarde. Pero ni siquiera sustituyendo a '¡Allá tú!' ha logrado destacar entre el gran público. En su primera emisión anotó un triste 3,2%, mientras que en su segundo programa registró mínimo de audiencia tras quedarse con un escueto 2,9% y 311.000. Evidentemente el nuevo concurso de Cuatro se mantiene en sus primeras emisiones muy por debajo de la media diaria de Cuatro.



PRIMERAS AUDIENCIAS:

Día 1 (07/11/2011): 363.000 espectadores y un 3,2%

Día 2 (08/11/2011): 311.000 espectadores y un 2,9%

Día 3 (09/11/2011): 340.000 espectadores y un 3,0%



Roberto Vilar, flamante fichaje de Cuatro, no podía haber tenido un peor aterrizaje a nivel nacional. Tras su exitosa trayectoria en TVG, el gallego firmó el pasado mes de septiembre por Mediaset España. El humorista y presentador permanecerá ligado a Mediaset durante los próximos dos años. A la vista de estos resultados es más que probable que los espectadores puedan verlo a medio plazo involucrado en otros proyectos para la cadena.



Pinchazo, por tanto, para una de las grandes apuestas de Mediaset para Cuatro. 'Salta a la vista' promedia en sus primeras tres emisiones un discreto 3%, es decir, un resultado cinco veces menor al que obtienen diariamente los concursos '¡Ahora caigo!: Diario' y 'Atrapa un millón: diario' en sus respectivas franjas de emisión.



'LAS NOTICIAS DE LAS 2', POR DEBAJO INCLUSO DE LAS REPOSICIONES DE FRANK

Cuatro estrenó este pasado martes, 8 de octubre, otra de sus nuevas apuestas para esta nueva temporada, 'Las noticias de las 2', un formato producido por El Terrat y presentado por Ana Morgade y Silvia Abril. El espacio que viene a competir principalmente contra El Hormiguero (Antena 3) y 'El intermedio' (La Sexta) se ha quedado en sus primeras emisiones muy por debajo de las expectativas depositadas en el formato.



Ana y Silvia cuentan con sus propias fuentes, sus propias entrevistas y sus propios testigos de las noticias, que están protagonizados por personajes que interpretan ellas mismas o que aparecen emulados por invitados que ejercen de colaboradores. El espacio, sin embargo, no ha logrado captar el interés de la audiencia. Tras dos únicas emisiones, 'Las noticias de las 2' promedia un triste 3,1% con tan solo 628.000 seguidores. Un resultado bastante negativo, sobre todo, si tenemos en cuenta que las últimas reposiciones del programa 'Frank de la jungla' doblaba incluso estos resultados.



PRIMERAS AUDIENCIAS:

Día 1 (08/11/2011): 502.000 espectadores y un 2,5%

Día 2 (09/11/2011): 754.000 espectadores y un 3,7%



Mediaset España recordaba recientemente que El Hormiguero en Cuatro promedió en su última temporada un 9,4%, es decir, tres veces más que lo que actualmente viene marcando 'Las noticias de las 2'. En aquel entonces la cadena estaba en un 7,4%, mientras que ahora se sitúa en un 5,9%. Unos datos que evidencian, una vez más, la caída de audiencia que Cuatro viene arrastrando desde su fusión con Telecinco.