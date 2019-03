El 1 de marzo, a sintonizar de nuevo la televisión para ver la TDT

El Ministerio de Industria ha establecido el 1 de marzo como la fecha en que algunos operadores tendrán que mudarse de los múltiplex que ocupan ahora a otros, dentro del proceso para la liberalización del dividendo digital, por lo que habrá que resintonizar los descodificadores para continuar viendo todos los canales de TDT.



NO HABRÁ QUE TOCAR LAS ANTENAS

No obstante, el próximo 1 de marzo no será necesario tocar las antenas, ya que los canales que se mudan lo harán a múltiplex que ahora mismo ya se están utilizando, según han asegurado a Europa Press fuentes del Ministerio de Industria. Además, las mismas fuentes han indicado que en algunos casos esta resintonización la ejecuta automáticamente el propio televisor o el descodificador.



Esta mudanza de frecuencias forma parte de la fase 1 del plan del Gobierno para dejar libre parte del espectro radioeléctrico, lo que se conoce como dividendo digital, y está contemplada en una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado.



Concretamente, los operadores que actualmente emiten en el múltiplex 66 tendrá que abandonarlo para compartir de manera igualitaria la capacidad de los múltiplex digitales asociados a los canales radioeléctricos 67, 68 y 69. Asimismo, Industria señala que los operadores deberán alcanzar un nivel de cobertura de, al menos, el 96 por ciento de la población.



El ministerio considera que, pese a que este tránsito es un proceso técnico complicado, "resulta razonable estimar" que el 1 de marzo las cadenas podrán llevar a cabo la reordenación de canales de televisión digital "con unas adecuadas condiciones de coordinación, seguridad y éxito".