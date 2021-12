María Adánez y Silvia Abascal, rotas de dolor tras la muerte de Verónica Forqué: "Mi mami en la ficción"

El mundo del cine y la televisión en España ha tenido que decir adiós este 13 de diciembre a una de sus actrices más importantes de las últimas décadas, Verónica Forqué.

Una persona llamó al 112 a las 12:49 horas para avisar de un intento de suicidio, según informa Efe. Poco después encontraban el cuerpo sin vida de Verónica Forqué en su casa en Madrid.

Muchos son los actores y actrices, políticos y personajes públicos que han querido despedirse de la Forqué a través de emotivos mensajes en las redes sociales destacando la enorme labor que Verónica hizo dentro del mundo de la interpretación en nuestro país.

Pero, entre todas las despedidas hay dos de ellas que son muy especiales, las de Silvia Abascal y María Adánez. Las actrices protagonizaron junto a Verónica Forqué y Tito Valverde la serie de 1995 'Pepa y Pepe' cuando ellas solo eran unas adolescentes.

Así, Silvia Abascal ha escrito en su cuenta de Instagram este mensaje junto a una foto de ella con Verónica: "A través de tantos años y trabajos juntas… hemos compartido tanto… felicidades, fangos… Vida. Yo sólo sé, sólo puedo recordarte desde tu Talento, tu Luz, tu Alegría. Tus Ganas de todo. Cómo duele… Te agradeceré, te recordaré siempre".

Mientras que María Adánez escribía en la misma red social: "Vero, mi mami en la ficción. Con las manos chiquititas, como yo. En eso decíamos que nos parecíamos, 'tenemos las manos iguales'. También recuerdo que me decías, 'Mary, cariño, has elegido esta profesión haciendo comedia, lo más difícil y lo menos valorado, tu nunca te desanimes'. Y así fue mi querida Vero, nunca me desanimé. Hoy me corre un escalofrío por el cuerpo y no me salen las palabras para expresar lo que siento. Te quiero recordar así, sonriente, feliz, gran actriz, querida por todos y brillando en tu papel de Pepa, en esa serie y esa familia que nos dio tantas alegrías y que marcó un hito en la televisión española. Descansa en Paz. Se acabaron las pesadillas. Te quiere tu Mary. TE QUIERO… VERO".