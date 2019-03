"Que no se 'rayen' por la posición y disfruten de la experiencia". Éste es el principal consejo que Manel Navarro da a Amaia y Alfred para el próximo 12 de mayo en Lisboa, donde representarán a España en el Festival de Eurovisión.

Navarro fue el representante de nuestro país el año pasado en Kiev con el tema "Do it for your lover". Su actuación quedó en última posición, algo que no cree que ocurra este año: "Hay posibilidades reales".

Objetivo TV ha podido hablar con el cantante sobre su experiencia, qué consejos da a Amaia y Alfred, su nueva canción que lanza este viernes 27 de abril, "Voulez- vous danser?".