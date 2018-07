laSexta cumple 9 años en su mejor momento

Desde la fusión, ha crecido cada mes respecto al mismo del año anterior y ya acumula 29 meses consecutivos de mejora. En noviembre de 2014 obtuvo el mejor mes de su historia, tanto en total día (8,2%), como en Prime Time (10%). En esta franja, se amplía notablemente la distancia con Cuatro. En 2014, laSexta obtuvo un 8,4% frente al 6,1% de Cuatro. En total, suma 18 meses consecutivos por encima en el horario de máxima de audiencia.



Los servicios informativos de laSexta están en el mejor momento de la historia de la cadena:

-laSexta Noticias: cerró febrero como el mes más visto de su historia (1.392.000 y 10,5%). Acumula un total de 32 meses por encima de Noticias Cuatro.

-laSexta Noticias 14H (L-V): Logró en febrero el mes más visto de su historia con 1.538.000 espectadores.

-laSexta Noticias 20H (L-V): es la edición de noticias de la cadena que más creció el año pasado (+1,3 puntos) ya que alcanzó un 9,3% y 1.036.000 espectadores. Enero de 2015 es su mes más visto (1.438.000 y 10,2%).

En el terreno deportivo destaca Jugones, presentado por Josep Pedrerol, que mejora con respecto a la temporada anterior y obtiene un 5% de cuota de pantalla y casi 650.000 espectadores (648.000).



laSexta Noche es la primera opción informativa en la noche de los sábados

laSexta brilla en el terreno de la actualidad informativa. La cadena ofrece, cada día, 10 horas en directo que la convierten en un referente para el espectador.

-laSexta Noche, primera opción informativa del sábado noche. Esta temporada promedia un 12,5% de share y 1.575.000 seguidores.

-Salvados: es el programa más visto de la cadena y líder de la noche de los domingos. Ésta es su mejor temporada al lograr un 15,3% y 3.172.000 espectadores. ‘Operación Palace’, emitido el 23 de febrero de 2014 es la emisión no deportiva más vista en la historia de la cadena (23,9% y 5.229.000 espectadores).

-Al rojo vivo: Ha crecido en esta temporada hasta promediar un 11,4% y 669.000 espectadores. El pasado mes, logró su récord histórico en espectadores (752.000).

-El Objetivo de Ana Pastor: Ha crecido respecto a la temporada anterior hasta un 10% de cuota de pantalla y casi dos millones de espectadores (1.976.000).

-Más vale tarde: Es la actualidad más vista de la tarde. También crece respecto a la temporada anterior (7,8% y 814.000). En febrero logra el segundo mes más visto de su historia (7,8% y 900.000).

-La Sexta Columna: El programa, emitido en la noche de los viernes, traviesa su mejor temporada con un 8,6% de cuota y casi 1,5 millones de televidentes. En noviembre logró su máximo histórico al anotar un 9,5% y 1.653.000.

-Equipo de investigación: También pasa por su mejor momento en la cadena. En la actual temporada alcanza un 8,2% y casi un 1,5 millones de seguidores.



El Intermedio crece y registra máximos históricos

Pero la cadena también brilla en el terreno del entretenimiento. Sus programas alcanzan cuotas históricas.

-El Intermedio: Logró su máximo histórico anual con un 12,2% y 2.331.000 espectadores. Crece +1.5 puntos respecto a 2013. En noviembre obtuvo máximo histórico con un 14% de share.

-El jefe infiltrado: Se convirtió en el mejor estreno de entretenimiento de la cadena con un 16,5% y 2.882.000 espectadores. Cerró su primera temporada con un 12,2% y 2.312.000 espectadores mientras que la segunda temporada logró un 11,4% y 2.197.000.

-Zapeando: Mantiene una evolución ascendente desde su estreno logrando su máximo en febrero (7,5% y 970.000).

-Pesadilla en la cocina: Cerró su tercera temporada con un 11,7% y 2.375.000, tercera opción en su franja.

-El club de la comedia: Su cuarta temporada en la cadena anotó un 9,2% y 1.514.000 espectadores. Empezó con un 12,5% de share, récord histórico de cuota en laSexta.

-Encarcelados: El revolucionario espacio se estrenó como líder de su franja con un 12,4% y 2.042.000 seguidores.

-Policías en acción: se estrenó en el verano de 2013 y obtuvo en su primera temporada un 7,4% y 1.088.000. La segunda (9,3% y 1.421.000) mejora en casi dos puntos los datos de la primera.



El Taquillazo se consolida y suma más de 1,8 millones de espectadores de media

-El Taquillazo: el contenedor de cine se ha consolidado en la noche del martes. En temporada promedia un 10,7% y 1.802.000 espectadores.

-El Mentalista: laSexta emite la última temporada de la serie, convertida en marca de la cadena, con un 8,6% y 1.766.000 espectadores.

-Bones: Esta serie se emite desde los inicios de la cadena. Actualmente emite la décima temporada de la misma que promedia un 7,1% y 1.382.000 espectadores.



Refugiados, El precio de los alimentos, El último mono o Constructor a la fuga, entre los próximos estrenos



En su apuesta por la innovación, laSexta estrenará próximamente Refugiados, una serie coproducida entre BBC, Atresmedia y la productora Babú Producciones que está protagonizada por Natalia Tena (Juego de Tronos, Harry Potter), David Leon (RocknRolla, Vera) y Will Keen (Holby City, The Bill, The Impressionists, The Wire, Casualty 1907, Elisabeth) junto a Brendan Price (Los Sin Nombre), Gillian Apter (Celia), y Charlotte Vega (El secreto de Puente Viejo).



Además, en contará con nuevos formatos de entretenimiento de producción propia como El precio de los alimentos, conducido por Alberto Chicote, El último Mono, presentado por Manu Sánchez o Constructor a la fuga.