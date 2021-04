El pasado mes de marzo veíamos como la actriz Kira Miró se convertía en la ganadora de 'El Desafío', el programa de Antena 3 presentado por Roberto Leal, después de que se llevara los tres sietes de Santiago Segura, Tamara Falcó y Juan del Val en su reto de Celtas Cortos en la gran final.

Entre lágrimas, la intérprete desvelaba que donaría los 30.000 euros del premio a NUPA, una organización que ayuda a niños, adultos y familias con fallo intestinal, nutrición parenteral y trasplante múltiple.

Este fue un gran triunfo para la actriz en la cadena con la que empezó en el mundo de la televisión. Como podrás recordar, Kira Miró hizo su primera aparición en la pequeña pantalla en el año 1999, cuando interpretó a Sofía en 'Desesperado Club Social' durante casi 200 episodios.

Años más tarde pudimos verla en 'Fenómenos' durante casi 10 episodios o como invitada en 'Paquita salas' o 'Tu Cara Me Suena'. Antes de participar en 'El Desafío', Kira Miró también fue concursante en 'El juego de los anillos'.

En el cine también tiene una larga trayectoria profesional, su última película es 'La estrategia del pequines' y y protagonizó las comedias 'No lo llames amor, llámalo X' y 'Que se mueran los feos' junto a muchos rostros conocidos de nuestro país como Paco León, Carmen Machi o Hugo Silva.

Después de tantos años en el mundo del cine y la televisión, la actriz tiene una gran experiencia y ha querido revelar a sus seguidores qué se siente al ser rechazada en un casting: "Te derrumba oír esa frase".

"Casting, 2 personajes muy diferentes entre sí, o quizás no", comenzaba el texto que ha publicado en su cuenta de Instagram junto a dos fotografías en las que aparece totalmente diferente.

"Si hay algo a lo que aún no me acostumbro es al eterno " NO TE HAN COGIDO" es inevitable que te derrumbe oír esa frase. El NO a ese proyecto al que entregaste parte de tu vida, ilusión y ganas", revelaba.

El gran apoyo de Elena Furiase y Marta Hazas

"A lo que se aprende con el tiempo es a que cada vez dure menos esa tristeza y decepción para convertirlo en energía positiva e ilusión por lo siguiente que vendrá. Porque después de aceptar muchos NO, llega el maravilloso SÍ!!!", continuaba. Ante ese texto donde derrocha valentía y superación, han sido dos compañeras de profesión las que han querido brindarle su apoyo: Marta Hazas y Elena Furiase.

"Vamos compañera!! No estás sola en los NO! lo importante es que nos sigan viendo, que nosotras sigamos construyendo castillos, y si nos los derrumban tenemos fuerza y energía suficiente para construir otro hasta que sea habitado!", decía la protagonista de 'El Internado'. Debajo de estas líneas te dejamos la publicación de Kira Miró.