Jesús Vázquez llega a Cuatro con un renovado 'Alla tú'

Jesús Vázquez se incorpora a Cuatro. A partir de enero, el famoso presentador se pone al frente de 'Allá Tú', uno de los concursos más vendidos internacionalmente y que ya se emitió conéxito en Telecinco durante cinco temporadas.



El próximo 10 de enero, Cuatro estrenará la nueva etapa de 'Allá Tú', con la misma mecánica que ya conocenlos espectadores pero con importantes novedades, como la presencia de familiares y amigos de losconcursantes para ayudarles a tomar su decisión y un nuevo decorado.



El presentador gallego regresa con sus famosas cajas al programa que presentó de 2004 a 2008 y por cuyo trabajo consiguió el TP de Oro, entre otros muchos premios recibidos a lo largo de su carrera.



ÉXITO INTERNACIONAL



El concurso, conocido internacionalmente como 'Deal or No Deal', es un formato de Endemol creado en Holanda por Dick de Rijk, autor también de 'Money Money', entremuchos otros. En algunos de los 67 países en los quese ha emitido, incluído Telecinco, se realizaron especiales en horario demáxima audiencia, en los que ha llegado a poner en juego hasta dos millones de euros.



La versión australiana, por ejemplo, 'Deal or No Deal' ha obtenido una cuota de mercado del 28,7% en su octava temporada (2010), muy por encima de la media de share de la cadena que lo emite (Seven Network).



Bélgica, Alemania, Rumanía, Rusia o México son países en los que el éxito de la emisión semanal ha hecho que se realice la versión diaria.