El éxito de 'La casa de papel' pilló por sorpresa a sus protagonistas, tal y como ha confesado Jaime Lorente. El actor que da vida a Denver, pasó de interpretar obras de teatro por 20 euros y una cerveza a ser una estrella de alcance mundial. Y este cambio repentino fue lo que le provocó una "tristeza perenne", según sus palabras.

Jaime Lorente ha ofrecido una sincera entrevista a Gonzo en 'Salvados' junto a la cantent Amaia Romero donde ponen el foco en los problemas de salud mental. Así, el actor explica que sus problemas de salud mental comenzaron a raíz de la fama que obtuvo por la serie: "Lo principal que me ha hecho sufrir y estar triste me pasa por la sobreexposición que me viene con el trabajo y 'La casa de papel'".

"La relación que he tenido con mi trabajo nunca ha sido el éxito. Ha sido la vocación y el amor", ha aclarado. "No ganaba un duro y era feliz", comentó sobre su etapa como actor de teatro, vertiente que dejó de lado.

Úrsula Corberó y Jaime Lorente en 'La Casa de Papel' | Atresmedia

"De repente, 'La casa de papel' revienta y soy una persona triste y pienso 'por qué ahora que estoy consiguiendo lo que siempre he querido conseguir'", se lamentó Jaime Lorente mientras Gonzo y la cantante Amaia le escuchaban atentamente. Y es que esta serie fue, a penas, su segundo papel para la televisión: "Has sido tonto, Jaime. Has estado luchando por un sueño que no era tuyo".

Asimismo, el actor reveló lo mucho que sacrificó para centrarse en su carrera, en ese momento, de relevancia mundial: "Me sentía mal por pasarlo mal. Has supeditado la relación con muchos amigos y familiares para conseguir esto, lo has descuidado y ahora estás mal".

"Soy una persona muy insegura. No quería salir de casa y tenía miedo a contar las cosas que me pasaban porque pensaba que no tenía derecho", ha confesado añadiendo que sufrió el síndrome del impostor, caracterizado por la incapacidad de la persona en reconocer sus propios logros. "Le decía a amigos míos que me trataran normal y que me contaran sus problemas. Necesito sentirme normal", quiso remarcar.

"Me he sentido objeto, nadie me pregunta cómo estoy", dijo en relación a cuando le paran por la calle para pedirles fotografías. "Yo no soy 'La casa de papel'. No soy un personaje público. Soy Jaime", concluyó el artista.

Aunque no sufrió depresión, sí que padeció estrés y ansiedad "brutales", según ha confirmado. Jaime Lorente está embarcado ahora mismo en varios proyectos como 'Tin and Tina', el drama biográfico '42 segundos' o la nueva serie de Atresmedia 'Cristo y Rey'.

