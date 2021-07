La impactante imagen de Álvaro Morte ('La casa de papel') a medio caracterizar para su nuevo proyecto donde nunca pensarías que es el Profesor

Álvaro Morte sigue estando muy cotizado en el mundo de la interpretación y parece que su rol como el Profesor en la serie original de Atresmedia 'La Casa de Papel' no ha pasado desapercibido. Desde que el actor hiciese de la mente pensante de la banda de ladrones no han sido pocas las veces que le hemos visto en otras series, como 'El embarcadero', 'The Head' o la película 'Durante la tormenta'.

Ahora, a pesar de estar todavía involucrado en la nueva temporada de 'La Casa de Papel', el actor está manos a la obra con un nuevo proyecto, 'Sin Límites'. Esta serie narrará una de las mayores hazañas de la navegación española, nada más y nada menos que la primera vuelta al mundo. Se contarán los eventos que sucedieron entre 1519 y 1520, con Magallanes y Elcano en esta primera travesía a través del globo y que involucró a más de 200 marineros.

Álvaro Morte encarna, nada más y nada menos, que a Juan Sebastián Elcano, quién terminó esta odisea por el mundo y fue quién quedó al frente de la expedición después de la muerte de Magallanes. El rodaje de la serie dio comienzo en Navarra en abril y tiene previsto su lanzamiento en algún punto de 2022.

El aspecto de Álvaro Morte en 'Sin Límites'

Parece que el actor no podría estar más encantado y en sus redes sociales ha compartido varias veces como se ve caracterizado su personaje en la serie. En una primera imagen que compartió vemos a Álvaro yendo a vacunarse con estas pintas tan peculiares, en la publicación escribía: "Estás en la oficina. Has pedido cita para vacunarte -porque, por supuesto, quieres vacunarte- aprovechando la hora de comer. Coges la cartera, las llaves, las gafas de sol y te acercas a que te la pongan en un momento… ¿Fácil, verdad?"

Y termina: "Pues cuando eres actor y estás interpretando a un tipo del siglo XVI que lleva 3 años en un barco, a lo mejor, a lo mejooooor, ¡no es taaaan fácil!".

Ahora, Morte ha subido esta foto en la que se vuelve a ver el look del personaje en la serie y ha dejado a sus seguidores muy sorprendidos: "Cuando estás en maquillaje y te dejan literalmente A MEDIAS porque el director te llama para discutir contigo la puesta en escena…", escribe junto a una divertida instantánea en la que aparece con su larga barba a medio recortar.

Seguro que te interesa:

El mensaje de Álvaro Morte con el que se despide para siempre del Profesor de 'La casa de papel'