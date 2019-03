Los 'gafapastas' invaden la 2 a partir del próximo lunes

"Empieza 'Gafapastas', el único concurso en el que se dan la mano Shakespeare y King África". Con este lema arranca en Televisión Española un nuevo espacio diario que combina humor y conocimiento. 'Gafapastas' es un concurso de preguntas y respuestas, coproducido por TVE y El Terrat y presentado por Juanra Bonet, donde dos concursantes competirán por demostrar sus conocimientos de cultura clásica y popular. De lunes a viernes, desde el 14 de marzo, a las 20:30 horas, en La 2 de TVE.



'Gafapastas' buscará cada día los puntos de contacto existentes entre la cultura clásica (ciencia, literatura, artes, etc) y lo que se entiende por cultura popular (televisión, celebrities, música pop, deportes, etc). Por eso, por el programa pasarán concursantes de todo tipo, porque no hace falta tener una gran formación académica para participar en él o concursar desde casa, ni es garantía para ganar.



Como ha explicado la directora de Cultura y Participación Ciudadana de La 2, Montse Abbad, "los conocimientos no garantizan el éxito. Hace falta rapidez y sentido del humor para entender el planteamiento de las preguntas".



El espacio busca al perfecto 'gafapasta', entendido como "cualquier persona a la que le gusta saber", según Juanra Bonet. Para el presentador del concurso, "tanto el que sabe la alineación de Brasil en todos los Mundiales, como el que conoce la bibliografía de Alan Moore, y el que sabe todo sobre Kubrick, puede ser un gafapastas".