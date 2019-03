'Fama Revolution', el hundimiento de una fórmula de éxito

El 7 de enero de 2008 arrancó en Cuatro 'Fama, ¡a bailar!', un talent show que en los últimos años ha dado la oportunidad de cumplir su sueño a más de un centenar de personas para las que el baile lo es todo. El formato de Zeppelin TV revolucionó, sin duda, la sobremesa en nuestro país, sin embargo, en la última y más arriesgada de sus ediciones el programa prácticamente ha tocado fondo. En los últimos meses 'Fama Revolution' a duras penas ha logrado superar el 5% de cuota, quedándose a diario por debajo de la media de la cadena.



Por primera vez en su historia, el proceso de aprendizaje de los participantes iba a prolongarse durante todo un año académico, no era más que una decisión de la cadena para evitar la caída de sus sobremesas una vez finalizara el programa. Sin embargo, los cambios en la mecánica y probablemente su nuevo horario no han hecho más que jugar en su contra.

Las audiencias, las peores de su historia, reflejan el escaso interés que el programa, en general, ha despertado este año entre los espectadores. Por ello, Cuatro y la productora del formato decidieron hace ya varias semanas acabar con su agonía. Este miércoles, en prime time, el talent show de Cuatro celebra su gran final.



EL PROGRAMA CAE 7 PUNTOS EN TRES AÑOS



Los datos hablan por sí solos. Las audiencias que 'Fama' ha registrado en sus principales ediciones (sin contar la edición grupal y la edición juvenil) muestran la pérdida de eficacia que ha sufrido el formato. En su primera edición el talent show promedió un excepcional 12,1%; en la segunda un 11,7%; en la tercera un 8,3%; y en esta última edición un discreto 5,1%, a falta de contabilizar los datos de esta semana.



En todas sus ediciones, el público femenino ha conectado mejor con el programa. Hasta la pasada temporada 'Fama' había superado prácticamente siempre los dos dígitos entre los espectadores de 4 a 44 años. En 'Fama Revolution', tan sólo los jóvenes de 13 a 24 años se han mantenido fieles al programa. A pesar de este apoyo incondicional, la bajada de audiencia experimentada en este grupo es también significativa:



- Edición 1: 30,2%

- Edición 2: 29,7%

- Edición 3: 20,0%

- Edición 4: 13,6%



Comparar los datos de audiencia de esta última temporada ('Fama Revolution') con los de la primera no sería justo, por ello tomaremos como referencia las cifras de la tercera edición. En el target de 4 a 12 años el programa cae 4,3 puntos; en el target de 13 a 24 años cae 6,4 puntos; en el target de 25 a 34 años cae 3,9 puntos; en el target de 45 a 54 años cae 2,6 puntos; en el target de 55 a 64 años cae 1,6 puntos; y finalmente entre los espectadores mayores de 65 años el programa pierde también un punto. En resumen, 'Fama Revolution' no ha hecho más que perder eficacia en todos los aspectos: share, espectadores y, como no, target comercial.



8 PUNTOS MENOS EN EL TARGET COMERCIAL



A pesar de la espectacular pérdida de audiencia sufrida por 'Fama', el programa de Cuatro mantiene a día de hoy un target comercial positivo. La media del programa está en un 5,1%, mientras que en el TC se eleva hasta un 7,9%. Esta es precisamente una de las razones por las que el programa se ha mantenido hasta ahora en parrilla.



El programa presenta un notable desgaste, sin embargo, entre los jóvenes de 12 a 34 años los datos de audiencia siguen siendo muy positivos. Por ello, y por su preciado TC, Telecinco -y Cuatro- apostarán por una nueva edición de 'Fama' a partir de enero.



El programa promedió en su primera etapa un sensacional 17,7% en el target comercial, un resultado impresionante para una cadena que recién comenzaba a dar sus primeros pasos. El TC del talent show de bailarines logró colocarse 5,1 puntos por encima de su cuota de pantalla, algo inédito hasta ese momento en un reality show diario. La segunda edición del programa mantuvo prácticamente los registros de su primera edición, de hecho, su target comercial fue incluso algo superior, pasando del 17,7% al 18%.



EL ANTES Y EL DESPUÉS



La tercera edición de 'Fama, ¡a bailar!' marcó un antes y un después en la historia de este talent show. Cuatro, en su afán por levantar la audiencia de sus sobremesas, adelantó el regreso del programa cuando tan solo habían pasado 5 meses del final de la anterior etapa. Y la audiencia se resintió. Aunque a lo largo de toda su emisión mantuvo unos buenos resultados, su share cedió 3,4 puntos y su TC un total de 5,2 puntos. La pérdida de audiencia más preocupante se registró entre los jóvenes de 13 a 24 años, donde el programa cayó hasta casi 10 puntos.



Finalmente 'Fama Revolution' no ha hecho más que sentenciar el formato. Esta cuarta edición es un reflejo de cómo un formato éxito puede acabar siendo un verdadero fracaso de audiencia. Con un 5,1% de media (hasta el pasado 20 de diciembre), el programa ha pasado a ser una de las opciones menos vistas en su franja de emisión.



Cuatro, por su lado, en lugar de "devolverle" su horario original (15:30-17:00) ha decidido mantener su emisión a media tarde, una decisión que sin duda le ha restado seguidores. La arriesgada apuesta por 'Tonterías las justas' le ha salido cara a Cuatro. La más beneficiada hasta el momento con esta decisión ha sido Telecinco que ha visto cómo el programa de Florentino Fernández ha terminado por comerse a 'Sé lo que hicisteis...', una de sus peores pesadillas de las últimas temporadas.