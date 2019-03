'Fama, ¡a bailar!' podría dar sus últimos pasos de baile en marzo

Todavía no es oficial, pero parece que la Escuela de Baile de 'Fama, ¡a bailar!' cerrará sus puertas en tan solo unas semanas. Los pésimos resultados de audiencia que el programa viene registrando desde su estreno no dan para prolongar mucho más su agonía. En esta ocasión, a diferencia de 'OT 2011', el programa finalizará "decentemente" su actual edición, después de que los participantes hayan podido recibir una formación durante casi tres meses.



'Fama 5' pasará a la historia del formato tras convertirse en la edición más corta de todas las emitidas. Además, sus audiencias reflejan desde su estreno el desgaste y fracaso de uno de los formatos más exitosos e innovadores de los últimos años.



Telecinco y Cuatro pretendían reflotar el programa en esta nueva edición, sin embargo, las audiencias registradas por 'Fama Revolution' presagiaban lo peor. La última entrega presentada por Paula Vázquez anotó mínimos históricos, por lo que una nueva edición lanzada sin margen alguno difícilmente podía funcionar.



Curiosamente 'Fama 5', al igual que 'OT 2011', pretendía regresar a sus orígenes, pero como ya comentamos en Objetivo TV, uno no puede vender esa idea y luego presentar toda una serie de novedades con la excusa de querer revitalizar el formato. Nuevo jurado, nuevos profesores, nuevos estilos, nueva presentadora, nuevo plató... demasiados cambios para una audiencia cada vez menor.



LOS CASTINGS NO PRESAGIABAN NADA BUENO

Durante la primera semana de enero Cuatro ofreció, en horario de access prime time, todo el proceso de casting que la productora llevó a cabo el pasado mes de diciembre. El resultado final fue pésimo (356.000 y 2,4%), aunque fueron muchos los que prefirieron ponerse una venda en los ojos y asegurar que el programa subiría de manera significativa a medida que empezase el aprendizaje de los chicos. La realidad ha sido bien distinta.



En la actualidad, el programa se mueve en torno al 4% en la sobremesa y muy difícilmente alcanza el 2% como telonero de Pablo Motos. Este miércoles, por ejemplo, 'Fama, ¡a bailar!' marcó un 4,1% (424.000) a las 17:30 horas y un paupérrimo 0,8% (153.000) a las 20:55 horas.



A pesar de este resultado global, el programa continúa destacando entre los espectadores jóvenes, con edades comprendidas entre los 13 y los 35 años. En la edición del 23 de febrero el programa obtuvo el apoyo del 8,7% entre los espectadores de 13 a 24 años y del 8% entre los de 25 y 34 años. En target comercial (TC), el segmento de audiencia de mayor interés para la inversión publicitaria, 'Fama' sigue superando en algún punto también a su audiencia diaria.



'FAMA' ACORTA SU DURACIÓN Y DESAPARECE DEL FIN DE SEMANA

Pero Cuatro y Telecinco son conscientes de los malos datos del programa, por ello no han dudado en reducir la duración de 'Fama, ¡a bailar!' en su emisión diaria y de cancelar las entregas que Cuatro venía ofreciendo en el access prime time del sábado y del domingo.



Ni siquiera el respaldo que LaSiete ha ofrecido al programa de Cuatro ha servido para enganchar a los espectadores. De hecho, LaSiete dejó de ofrecer 'Fama, ¡a bailar!' el pasado 28 de enero. Desde ese día el programa ha desaparecido de la parrilla de LaSiete sin explicación alguna.



Como ya anunció Telecinco a principios de año, LaSiete ofrecerá en esta nueva etapa los mejores formatos de todas sus cadenas… y por lo que se ve 'Fama' ha dejado de ser un formato interesante para su audiencia.



Cabe recordar que durante su primera semana, los castings de 'Fama 5' promediaron en La Siete un 0,87% (93.000) a partir de las 18:35 horas. En aquel entonces cadena marcaba una media diaria del 1,3%. La cadena intentó mejorar esos resultados trasladando el programa a la franja matinal, sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano.