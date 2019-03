El éxito de un pequeño personaje llamado Shin-Chan

Shin-Chan, el descarado personaje animado creado por Yoshito Usua, es otro de los grandes aciertos de Neox prácticamente desde el inicio de sus emisiones. La serie destaca en su emisión diaria, pero sobre todo en los maratones del fin de semana.



La cadena emite tanto los sábados como los domingos más de tres horas seguidas de 'Shin-Chan' con una respuesta de lo más positiva por parte de los espectadores. Durante los primeros dos fines de semana de diciembre la serie promedia un share del 4,8% con 134.000 espectadores, un resultado muy por encima de la media diaria de la cadena.



Los dibujos cuentan con una gran legión de seguidores, tanto entre chicos (4,9%) como entre chicas (4,7%). Llama especialmente la atención el interés que la serie despierta fuera de los grupos de edades más jóvenes.

'Shin-Chan' roza el 6% entre los espectadores de 25 a 34 años y supera el 4% entre los espectadores de 35 a 44 años.



Durante el fin de semana, los seguidores más fieles de la ficción animada se concentran entre los espectadores de 13 a 24 años. En este grupo, los dibujos marcan una cuota de pantalla del 11,3%, llegando incluso a registrar un share del 13%.



Como puede apreciarse en la tabla, por detrás de este grupo se sitúa el público más infantil (4-12 años). Entre los más pequeños de la casa, Shinnosuke Nohara es respaldado por el 9,2% de la audiencia. Tanto la oferta de Boing, LaSiete y FDF se mantiene a gran distancia de los resultados de audiencia que Neox registra durante la emisión de la serie 'Shin-Chan'.



'Shin-Chan' cuenta las aventuras de Shinnosuke Nohara, un niño de cinco años que lleva una vida normal en Tokio, donde su padre es ejecutivo y su madre es ama de casa. Pero el problema es el propio Shin Chan, que es un huracán, un auténtico quebradero de cabeza para quienes le rodean. Le encanta perseguir a las chicas, ver la tele y discurrir las más variadas trastadas para sacar de quicio a sus padres.



CINCO AÑOS EN ANTENA 3



La serie 'Shin-Chan' celebra este mes de diciembre cinco años de emisiones en Antena 3. A finales de 2005, TV3 decidió no renovar no los derechos y fue la cadena de Planta la que adquirió la serie de dibujos. El pequeño Shin-Chan comenzó sus travesuras en Antena 3 el 26 de diciembre de 2005.



'Shin Chan' fue una serie comprada por la FORTA y emitida por primera vez en España por la cadena TV3. La serie se hizo muy popular en Catalunya y en los meses sucesivos pasó a otras televisiones autonómicas españolas, con el mismo éxito. En 2011, la serie cumplirá en Japón 18 años en antena.



YOSHITO USUA, SU CREADOR



Yoshito Usui nació en 1958, en Shizuoka, Japón. Tras incorporarse a una agencia de publicidad, ganó, en 1985, el premio al autor revelación de la revista Manga Action y empezó su primer cómic de series con Stories of Darakuya Store. En 1990 continuó con los cómics Office Lady Gumi y, en septiembre de ese año, con Crayon Shin Chan.



'Shin-Chan' se convirtió en serie animada para televisión en 1992, estrenada en el canal Asahi, y continúa hasta el día de hoy. La primera película en cine se estrenó un año más tarde y a partir de esa fecha cada año se realiza una producción cinematográfica nueva.



En diciembre de 2002 recibió el gran premio de animación The Media Arts Festival de Tokio.