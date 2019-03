Las enfermeras de 'Mercy' pasan desapercibidas en Divinity

La mayoría de ficciones médicas que emiten las cadenas de Mediaset España cuenta con el respaldo de la audiencia. 'Hospital central', 'House' o 'Anatomía de Grey' son ejemplo de ello, sin embargo, también encontramos excepciones como 'Mercy', estrenada el pasado 5 de abril por la cadena Divinity.



La serie ha aterrizado en el prime time del martes sin mucho acierto. En estas dos primeras semanas de emisión, 'Mercy' acumula una cuota de pantalla del 0,4%, con apenas 67.000 espectadores. Ni siquiera su triple entrega semanal ha favorecido su audiencia. Por el momento, tan solo ha cumplido uno de sus objetivos: enganchar al público femenino. En todos los episodios ofrecidos hasta la fecha la media de mujeres (0,5%) ha sido superior a la de la propia serie (0,4%).



Tal y como podemos apreciar en la tabla, la serie registró su mejor marca el mismo día del estreno. El primer capítulo reunió a casi 100.000 espectadores tras apuntarse un 0,5%. Desde entonces ningún otro capítulo ha logrado alcanzar esos datos, es más, la audiencia cada vez es más baja. El último episodio emitido esta misma semana cosechó mínimo de temporada, a partir de las 23:40 horas. Tan sólo el 0,2% del público se decantó por esta ficción creada por Gretchen Berg & Aaron Harberts, responsables de 'Pushing Daisies', y producida por Liz Heldens ('Friday Night Lights').



AUDIENCIA FEMENINA CON PÚBLICO INFIEL

Como hemos señalado, 'Mercy' cuenta especialmente con una audiencia femenina, tan solo el 0,3% es target masculino. Sin embargo, esta fidelidad no se mantiene en los targets por edades, es decir, la serie no ha logrado enganchar a un determinado tipo de espectador. En sus primeras emisiones el perfil del espectador fue más bien infantil/juvenil, entre los 4 y 34 años, no obstante, una semana más tarde la audiencia quedó más repartida, siendo el grupo de 13 a 24 años el más perjudicado.



Si comparamos los resultados de las dos semanas dentro del grupo de jóvenes (13 a 24 años) la caída de audiencia que sufre 'Mercy' es realmente preocupante. El primer capítulo de la noche pasa de un 0,5% a un 0,1% (-4 décimas); el segundo pasa de un 1% a un 0,2% (-8 décimas); y el tercero pasa de un 1,3% a un paupérrimo 0,1% (-1,2 puntos).



Con estos resultados no es de extrañar que todas y cada una de las ofertas de los distintos canales de Grupo Antena 3 lograse imponerse este martes a la ficción médica de Divinity. 'Modern family' (Neox), 'Cine Supernova' (Nova) y el estreno de 'The listener' en Nitro superaron claramente a 'Mercy' en su franja de emisión.



'MERCY', UNA SERIE DE DRAMAS PERSONALES Y CASOS CLÍNICOS

'Mercy' cuenta con todos los elementos propios del género "médicos": está ambientada en un hospital, alterna en sus tramas las relaciones entre los protagonistas y los enfermos y maneja muy bien el equilibrio entre los dramas personales, las relaciones amorosas y los casos clínicos. Se trata de la primera serie que narra estos acontecimientos desde el colectivo de enfermeras y en sus argumentos también hay mucho del reconocimiento que merece esta profesión, a menudo tapada por la brillantez de sus colegas doctores.



'Mercy' debe su título al nombre del hospital donde transcurre la acción. Allí, tres enfermeras sirven como hilo introductor de la vida del centro, sin perder de vista los problemas que viven en su trabajo y sus propios avatares personales.