La despedida de Miguel Herrán y Úrsula Corberó de 'La Casa de Papel': "Ahora nos toca vivir muchas vidas"

Las despedidas nunca son fáciles, y eso bien lo saben Úrsula Corberó y Miguel Herrán de 'La Casa de Papel'. Aunque si toca decir adiós a una serie que se ha convertido en un auténtico fenómeno y que les ha convertido en estrellas a nivel mundial, seguro que los recuerdos que atesoran sobre ella son igualmente grandiosos.

Este pasado viernes se estrenaban en Netflix los capítulos finales de 'La Casa de Papel' y su reparto ha querido despedirse cada uno a su manera de la conocidísima ficción. Si Álvaro Morte lo hacía con este emotivo mensaje, Úrsula y Miguel, unidos para siempre como sus personajes Tokio y Río, tenían que hacerlo juntos.

Así, el joven actor Miguel Herrán escribía este precioso mensaje junto a una foto del evento de hace unos días en Madrid con su ahora amiga para siempre Úrsula. "Y ahora...nos toca vivir muchas vidas. Gracias por todo... Casa De Papel". Su compañera de reparto no tardaba en compartir la publicación en su propia cuenta de Instagram.

Por su parte Úrsula hacía también un guiño a esos esperados capítulos finales publicando una serie de imágenes de los momentos finales de la serie. "Aún no puedo creerme todas las cosas increíbles que 'La Casa de Papel' me ha traído. Me siento agradecida, muchas gracias chicos", escribía en inglés.

Y es que la carrera de Úrsula Corberó ha alcanzado cotas internacionales tras la explosión de fama de la serie y esta semana, sin ir más lejos, es una de las invitadas al show de Jimmy Fallon.

Si ya has visto los capítulos finales de 'La Casa de Papel' y hay algo que no te ha quedado claro, aquí te explicamos parte por parte el final.

