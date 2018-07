"Desconexión" entre Samanta Villar y los nuevos jefes de Cuatro

'Conexión Samanta' arrancó el pasado 26 de noviembre de 2010 en Cuatro, un formato de BocaBoca que pretendía descubrir a la persona que se escondía detrás de cada personaje. Tras su paso por '21 días', Samanta Villar aceptó el reto de sumergirse en la vida de personajes de primera línea con el objetivo de observarlo y escucharlo en vísperas de una cita importante.



Han pasado ya 3 temporadas y un total de 27 programas. Y aunque Cuatro estrenará próximamente los nuevos reportajes de la cuarta temporada, parece que ya nada es lo que era. Según ha conocido ObjetivoTV.com, Samanta Villar ha mostrado su malestar, incluso sus discrepancias con la productora del formato tras las "nuevas" líneas o directrices que Mediaset España habría sugerido para seguir adelante con la producción del espacio.



MÁS SEXO, MÁS MORBO

Mediaset quiere reportajes singulares, pero sobre todo relacionados con el mundo de la noche y el sexo. Hasta ahora, por temporada, el programa siempre había incluido varios temas en esta línea, sin embargo, Cuatro pretende que se potencien todavía más en próximas entregas, algo que no habría terminado de gustar a la periodista y conductora del espacio.



Por si fuera poco, el formato está sufriendo cambios sobre la marcha que se alejan y mucho de las pretensiones con las que nació, poco antes de la fusión con Telecinco. 'Conexión Samanta' (antes '3 Sesenta') llegó a la parrilla de Cuatro con la intención de convertirse en un programa estructural. La intención de los entonces directivos de Cuatro era que el programa se emitiese todas las semanas excepto una que se emitiría '21 días'. La fusión echó por tierra ese objetivo.



La primera tanda de reportajes se alargó durante 13 semanas, sin embargo, las últimas dos no han pasado de las 7 entregas, pasando a ser un formato de temporada corta. Los últimos cambios introducidos en el formato han convertido a 'Conexión Samanta' en un formato totalmente prescindible, ya que los temas que recoge prácticamente no aportan nada nuevo al espectador.



LA TERCERA TEMPORADA, UN PUNTO Y APARTE

En sus inicios, 'Conexión Samanta' giraba alrededor de un personaje famoso: sus amigos, sus relaciones más estrechas, sus reacciones, sus compañeros más cercanos, su entorno... justo durante los días previos a un momento muy importante de sus vidas. En esta línea, Samanta Villar tuvo ocasión de vivir momentos únicos y exclusivos con Fran Rivera, Paris Hilton, La Roja, Santiago Segura, Miguel Bosé...



El formato obligaba a Samanta Villar a desarrollar una empatía en un periodo corto de tiempo y a lidiar con personajes o entornos relevantes en muchos casos más complicados que abordar a personajes anónimos.



Todo cambió en la tercera temporada. Cadena y productora decidieron dar un giro al formato y abrir el abanico de historias a gente no famosa. Fue en ese momento cuando el programa dejó atrás su verdadera esencia y pasó a ser un formato más de reportajes. En esta última temporada, ningún reportaje de 'Conexión Samanta' giró ya en torno a un personaje VIP.



¿Será la cuarta temporada el final de 'Conexión Samanta'? Como siempre, la última palabra la tendrán los espectadores, ya que Mediaset España y BocaBoca parecen dispuestos a seguir adelante con el formato. ¿Y Samanta Villar?