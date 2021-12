David Bustamante acude al funeral de Verónica Forqué para darle su último adiós: "Son momentos muy difíciles"

Este martes 14 de diciembre ha tenido lugar el funeral de Verónica Forqué que se ha celebrado en el Tanatorio de San Isidro de Madrid. Hasta allí se han acercado muchos compañeros y amigos de profesión para despedirse de la actriz.

Entre los asistentes hemos podido ver a algunos de los compañeros de Verónica en la última edición de 'Masterchef' como Eduardo Navarrete, Terelu o Miki Nadal.

Eduardo Navarrete | Gtres

Además, también acudió David Bustamante quien llegaba acompañado por la actriz Vanesa Romero, también participante del programa en esta edición.

Así, el cantante ha hablado unos minutos con la prensa antes de entrar en el funeral donde aseguró que Verónica era una persona "maravillosa, dulce, especial, espiritual y una grandísima artista y maravillosa compañera".

"Son momentos muy difíciles, donde no hay ninguna palabra y no podíamos no estar aquí para despedirla porque se la quería mucho", seguía diciendo.

Además, Vanesa Romero también habló con los medios donde recordó que hace unos días estuvo junto a Forqué en el desfile del diseñador Eduardo Navarrete, la que fuera su última aparición pública: "Estuve hablando con ella y estaba bien, estuvimos charlando y compartiendo vivencias", declaraba.