Dani Martínez: "Mi serie favorita es 'Sexo en Nueva York'"

Neox estrena este próximo lunes el programa Otra Movida, presentado por Florentino Fernández, Dani Martínez, Anna Simón y Cristina Pedroche. La apuesta por el humor en las tardes de Neox sitúa a la cadena del Grupo Antena 3 en la vanguardia televisiva y coincide con el estilo de hacer televisión del que ha hecho gala el canal desde su estreno en la TDT.



La cuenta atrás para Flo, Dani, Anna y Cristina ya ha empezado y a partir del día 8 de agosto poco tiempo les quedará para ver televisión. Pero, ¿qué les gusta ver en la pequeña pantalla? ¿Cuál es su serie favorita? "No me pierdo 'Sexo en Nueva York'... No, es broma!", nos cuenta entre risas Dani Martínez.



En cambio, para Anna Simón la mejor serie de la historia de la televisión (salvando a 'Verano Azul') es 'Six feet under' ('A dos metros bajo tierra'). Flo es seguidor de otros grandes del humor, como el Gran Wyoming o Buenafuente.