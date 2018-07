Cuatro retrasa el estreno de 'Sex Academy' hasta 2012

Telecinco está teniendo serios problemas en este inicio de curso tras el fracaso absoluto de todas sus apuestas de ficción. En Cuatro, en cambio, ocurre todo lo contrario con los formatos factual, programas de entretenimiento basados en hechos reales. La cadena acaba de lanzar la segunda temporada de 'El campamento' y todavía guarda en bodega las nuevas entregas de 'Hermano mayor'.



Según ha conocidos ObjetivoTV.com, la adaptación española de 'Sex Academy', que mantendrá su título original, no llegará hasta principios del próximo año. La cadena considera que en estos momentos el programa no tiene hueco en parrilla, por lo que ha paralizado prácticamente su preproducción. Cuatro y Cuarzo Producciones comenzaron el pasado mes de agosto con el casting de parejas para su estreno este otoño, sin embargo, la marcha de Nuria Roca y los buenos resultados que la cadena viene marcando en la franja de late night ha llevado a Mediaset a tomar esta decisión.



Aunque por el momento no hay confirmación oficial, el programa, propiedad de Banijay Group, se ofrecerá semanalmente en el late night. En total serán cinco las parejas que en la versión española participen en este espacio con el objetivo de ampliar sus conocimientos sobre sexo y así mejorar su relación de pareja.



Como ya avanzamos en exclusiva a mediados de septiembre, 'Sex Academy' ha fichado a Marian Frías, actual colaboradora de 'Las mañanas de Cuatro' y una cara muy conocida para los espectadores de Neox. Se trata de la sexóloga y psicóloga que la pasada temporada presentó el programa 'Hablar de sexo con papá y mamá' en la cadena Neox. Marian Frías será la 'coach' y única conductora del espacio. Desaparece, por tanto, la figura de presentadora que inicialmente había barajado la cadena.



Marian Frías es licenciada en Psicología en la UCM. Tiene un máster de sexología y es experta en Educación Sexual y Asesoramiento de pareja. Ha trabajado como psicoterapeuta en pareja e individual, ha ofrecido asesoramiento sexológico y ha impartido educación sexual en secundaria. Además, ha recibido a lo largo de su carrera una amplia formación de especialización sexual y psicológica.



CINCO PAREJAS DE CONCURSANTES

'Sex Academy' presenta a cinco parejas aparentemente normales, aunque en la intimidad no todo funciona como debería. Son parejas frustradas que deciden regresar a la escuela a recibir clases de... sexo. Como si estuvieran en el colegio, las parejas abordarán todo tipo de asignaturas como química, francés y educación física. Tras las clases, las parejas deberán llevar a cabo una serie de deberes. Desnudarse y no llevar nada más que ropa interior durante toda una semana puede ser una de las tareas propuestas. Duros deberes que siempre guardarán alguna que otra sorpresa.



UN EXAMEN FINAL FRENTE A TRES FAMOSOS

Los alumnos con sus propias cámaras invitarán a los espectadores a compartir sus experiencias caseras. De vuelta a la escuela sus deberes serán corregidos por la 'coach' del programa y las parejas contarán a la clase cómo ha sido su experiencia personal.



Al final del curso, las parejas deberán superar un último examen frente a tres famosos. Con un poco de suerte lograrán graduarse con una nueva y mejorada vida sexual. 'Sex Academy' se presenta como un revolucionario manual para mejorar la vida sexual de la pareja.