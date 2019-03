Cospedal cuestiona la imparcialidad de TVE en el programa 'Los Desayunos'

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha cuestionado la imparcialidad de TVE durante una entrevista en 'Los Desayunos' Informativos de la cadena pública, en la que la conductora de este espacio, la periodista Ana Pastor, ha defendido la "libertad" de los trabajadores para trabajar en la corporación.



Concretamente, Cospedal ha afirmado que "a veces, las informaciones de TVE dejan mucho que desear en el ámbito de lo político", ya que "no esta siendo desde el punto de vista informativo una televisión pública imparcial como debería ser".



Por su parte, Pastor ha respondido que "es un orgullo para los trabajadores de TVE trabajar en esta etapa de libertad". Además, ha apuntado que "las encuestas y todos los premios que han recibido los informativos de la cadena no dicen que sea como otras épocas anteriores con el PP o del PSOE".



Además, Cospedal ha señalado que el PP no ha sido tan duro con la cadena pública y ha indicado las críticas del PP "tienen menos repercusión en los medios de comunicación de la que gustaría" dentro del partido. "La televisión pública nacional, pagada con los impuestos de los españoles, debería presumir de tener una objetividad e imparcialidad meridiana, al menos en sus servicios informativos y sus programas de información política", ha apostillado.



Asimismo, ha dicho que respeta "más que nadie" a los trabajadores de TVE, puesto que cree que son "unos profesionales como la copa de un pino", sin embargo, discrepa "absolutamente" de la dirección política de TVE.



Por último, Cospedal ha advertido de que su opinión "no es personal sino en representación de todo el partido", desde el que se recuerda que "los servicios informativos deben ser imparciales y objetivos". "Se lo digo con un tono moderado y sin agresividad ninguna, pero no confunda su opinión personal -en referencia a Ana Pastor- con lo que puede decir un partido político", ha concluido.