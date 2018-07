'El Comecocos' será un programa de prime time, no diario

Cuatro se ha propuesto encontrar a los mejores oradores de España a través de 'El Comecocos', un singular programa de oratoria que ha sido ideado por Adrián Madrid y Óscar Cornejo, responsables de programas como 'Aquí hay tomate', 'La Caja' o 'Sálvame'. El pasado viernes la productora Tintachina TV, filial de La Fábrica de la Tele, grabó el piloto en Barcelona. Por el momento, se desconoce si Mediaset España dará el visto bueno al formato, aunque según fuentes cercanas al proyecto parece que el resultado final ha gustado más de lo esperado.



Aunque se había publicado que 'El Comecocos' sería diario y en directo, lo cierto es que el programa no se ha creado con esa finalidad. El espacio cuenta, de hecho, con un pequeño pero inmenso plató con capacidad para 600 personas, lo que sin duda supone un gran hándicap para producirlo a diario. La productora ha concebido 'El Comecocos' como un espacio semanal, de prime time, de 60-90 minutos duración.



Por otro lado, 'El Comecocos' será un programa grabado. La productora no quiere que el resultado final del espacio dependa de la agilidad e improvisación de sus participantes, de modo que quiere controlar en todo momento el ritmo del programa. La productora, por ejemplo, empleó toda la jornada del pasado viernes para grabar el programa piloto.



'El Comecocos' es un concurso de oratoria. Seducir a los espectadores y al público con la palabra será el objetivo principal de este espacio. El programa contará con un premio, pero también con "un proceso de eliminación sugerente y persuasivo", según la productora. El programa mostrará cada semana las capacidades discursivas y de oratoria de los concursantes con el fin de hacer pasar un rato entretenido a los espectadores.



GLADIADORES EN UN CIRCO ROMANO

Llama especialmente la atención el modo en el que la productora está vendiendo la idea del programa, al comparar a los oradores con gladiadores y al plató del programa con un circo romano. No habrá sangre, eso parece, ya que los responsables del espacio afirman que los nuevos gladiadores se desprenderán de su escudo y de su espada para tomar la palabra. La idea en sí no parece muy original, basta con coger 'Sálvame' e introducir un proceso de selección para elegir a los colaboradores más "cañeros".



La productora, aconsejada por la cadena, ha elegido a la periodista Ruth Jiménez para la grabación de este piloto. La catalana comenzó su carrera televisiva en TV3, aunque se dio a conocer al gran público en TVE, tras haber pasado antes por La Sexta ('Ticket'). En la pública presentó 'No disparen al pianista', programa en el que Tania Llasera ejerció de reportera junto Johann Wald e Ícaro Moyano. Su buen hacer, al frente de 'Las mañanas de Cuatro' este pasado verano ha hecho que Mediaset España haya puesto sus ojos en ella.