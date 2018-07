Chica nueva en Fox

"Por fin una nueva sitcom que puede compararse con 'Friends' o con 'Seinfeld'". Así ha calificado el diario 'New York Post' la comedia 'New Girl', que estrena Fox (el miércoles a las 21:30 horas).



'New Girl' formará parte del contenedor "Noche de Comedia" que los miércoles hará reír a los espectadores, formando tándme con 'Modern Family'.



La serie está hecha a la media de su protagonista, la actriz Zooey Deschanel, que ha protagonizado comedias románticas como '500 Days of Summer'y que forma parte del grupo She & Him.