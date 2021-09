'La casa de papel': La teoría que defiende que lo ocurrido con Tokio no es como creemos de cara a la parte final

'La casa de papel' es un fenómeno que sigue moviendo a las masas a nivel internacional. La serie, original de Atresmedia, se prepara para su traca final y nos ha dejado un adelanto de 5 capítulos de los que todo el mundo habla.

En esta primera parte de la última temporada en Netflix, su cierre ha dejado a los fans conmocionados, y si aún no la has visto, huye porque vas a encontrar spoilers .

La épica muerte de Tokio y su despedida ha marcado para siempre la serie, siendo un pilar fundamental, y ahora los fans se preguntan qué será de los atracadores y la historia sin Úrsula Corberó.

Sin embargo, hay otra corriente de astutos fans que están convencidos de que Tokio en realidad no está muerta, y así lo defienden en Reddit.

En primer lugar, está claro que tendría que ser un milagro que el personaje sobreviviese a la explosión que ella misma provoca y se lleva por delante a Gandía, pero, lo cierto es que nunca llegamos a ver su cuerpo o algún indicio de él y la escena es un tanto 'tramposa'. Conociendo los giros locos de la serie, ¿podría haber llegado Tokio hasta el hueco del montacargas para salvarse?

Otro de los argumentos que ofrecen es el hecho de que Tokio es la narradora de la serie, y faltando un volumen final, sería extraño que eso cambiara ahora. Esto también había dado pie a teorías de que ella era la única superviviente y que estaba contando la historia desde una sala de interrogatorio... o desde un paradisíaco refugio tras conseguir escapar.

Además, hay una frase que ha llamado mucho la atención y que la dice la propia Úrsula tiempo antes en el episodio.

"El día que maté a Gandia, todas las probabilidades estaban en mi contra. Esas cinco heridas de bala me recordaron a mi samurái...". ¿No parece estar narrándolo como un día más en su vida, y no como el mismo momento en el que ella también muere?

Por último, se basan en una entrevista que dio antes del estreno Corberó a Variety, en la que aseguraba que "podría volver".

"Cuando terminamos de grabar, decidí que no le diría adiós a Tokio. Todo era muy desolador, así que decidí que me la llevaría para siempre y nunca cerraría las puertas a un regreso. Lo mejor para mí ahora es seguir en otros proyectos, pero eso no significa que no pueda regresar en unos años", revelaba.

Habrá que esperar al 3 de diciembre para conocer el épico desenlace.

Seguro que te interesa:

La increíble conexión tras 'La Casa de Papel' de Itziar Ituño y Rodrigo de la Serna, Lisboa y Palermo: "Te adoro guerrera"