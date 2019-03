La cadena Cope ha asegurado que no se puede acusar de "plagio" a esta emisora por su programa 'Tiempo de Juego', ya que entiende que "todos los grandes" programas deportivos en la radio son "similares, por no decir idénticos", salvo la "personalidad" de los comunicadores, que es la que hace los espacios "diferentes".



De esta manera, la emisora responde a la demanda presentada ayer por la cadena Ser, en la que acusaba a Cope de copiar el formato de 'Carrusel Deportivo' en el programa 'Tiempo de Juego'.



En un comunicado, Cope ha señalado que está "absolutamente tranquila y plenamente convencida de que ha actuado correctamente" en la contratación de los profesionales vinculados en su día a la cadena Ser. Asimismo, ha recordado que sus directivos han actuado siempre "desde la más estricta legalidad y el respeto más escrupuloso" a las reglas del libre mercado.



"Desde este medio de difusión no se va a permitir que se presione lo más mínimo a sus profesionales; obviamente la Cope no se va a quedar de manos cruzadas ante la variedad de descalificaciones emitidas contra la misma" ha asegurado.



Para esta cadena, su programa 'Tiempo de Juego' lleva emitiéndose prácticamente desde hace 30 años con un formato similar y por el que han pasado "multitud de comunicadores", entre ellos algunos periodistas que también formaron parte del equipo de 'Carrusel Deportivo' como José María García o José Joaquín Brotons.