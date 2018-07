'BFN' y 'España Directo' finalizan etapa con un 'hasta siempre'

Con el comienzo del verano, termina la temporada televisiva y muchos programa dicen adiós hasta septiembre. Pero este año muchos dirán 'hasta siempre'. Es el caso del veterano programa 'España Directo' de La 1, cuyo espíritu recogerá un programa del mismo estilo en las tardes de Cuatro.



Tras casi 6 años en la cadena pública, el pasado 15 de junio, el tras someter a votación la renovación o no del espacio, el Consejo de Administración votó una propuesta sobre el futuro del programa, condicionando esa decisión -la de que el programa no continúe- a que se realice con los medios propios de RTVE.



'BUENAFUENTE' DICE ADIÓS TRAS 6 TEMPORADAS

Andreu Buenafuente ha superado un cambio de cadena (dio el salto de Antena 3 a La Sexta, al poco de nacer ésta), ha enviado a Rodolfo Chikilicuatre como representante de España en Eurovisión y ahora ha conseguido que el single 'Me lo tiro' de Berto y The Border Boys sea la canción más descargada de iTunes. Pero esto no ha sido suficiente para que el presentador anunciara que al finalizar esta temporada no volvería en septiembre.



'Buenafuente', el único late show que actualmente se emite en la televisión española, se despide de su audiencia esta noche. Para ello va a invitar a quien mejor le conoce y que ya se ha convertido en una musa para las despedidas de temporada: su madre, Teresa Moreno, recoradará a Andreu lo que ha hecho bien... y también lo que ha hecho mal todos estos programas.



Ésta no es la única sorpresa que prepara para su programa 964: para celebrarlo, Andreu Buenafuente ha preparado un especial "SuperPollos" para rapear junto a Berto Romero sobre el programa. Y para finalizar, Andreu y Berto se convierten en Doc y Marty McFly para viajar al futuro a bordo de un Delorean...



'EL HORMIGUERO' DICE HASTA LUEGO

Pablo Motos, Trancas, Barrancas y todo su equipo se despiden de la audiencia para decir un hasta pronto... en Antena 3. El programa entretenimiento cierra etapa en Cuatro para dar el gran salto a la cadena de Planeta.



'El Homiguero' cierra una etapa de éxitos con una invitada de altura: la actriz hollywoodiense Cameron Díaz.