Beren Saat ('Fatmagül') acude a la boda del hermano de su antiguo novio, que falleció hace años en un accidente

Beren Saat, la recordada protagonista de 'Fatmagül' y 'Amor prohibido', vivió una verdadera tragedia en 2004, cuando su entonces pareja, Efe Güray, de solo 19 años, murió en un accidente de tráfico.

Efe Güray, el primer amor del actor Beren Saat , a quien ella se ha referido como 'mi héroe', fue el que más la animó en su juventud a iniciar su carrera como actriz. Saat, quien se casó con el famoso cantante Kenan Doğulu en Los Ángeles en 2014, nunca ha roto los lazos la familia de su antigua pareja.

Y lo ha demostrado acudiendo hace unos días a la boda del hermano de Efe, Yaman Güray, junto a su actual marido, Kenan. Beren se lo pasó en grande, como demuestran las fotos que han compartido en redes sociales, y Kenan incluso dio un concierto durante la celebración del enlace.

Todos los asistentes al enlace pasaron una velada maravillosa, como demuestran las imágenes que han compartido en redes sociales.

"Fue el amor de mi vida"

En una entrevista que concedió años después de la pérdida de Efe Güray, la protagonista de 'Fatmagül' contó que "Efe fue el amor de mi vida… lo perdí en un accidente de tráfico. Quería verlo y tocarlo por última vez en el tanatorio. Pensé que me arrepentiría de no haberle besado una última vez. Mi madre estuvo conmigo. No hubo ningún obstáculo. Allí, en esa morgue, mientras miraba al hombre que amaba, pensé 'mi primera vida ha terminado, ahora estoy en mi segunda vida. Ahora soy otra persona'".

