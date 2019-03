Beatriz Luengo confiesa cómo escribió "No me dejes caer", su dúo con Blas Cantó

La gran amistad que se fraguó en 'Tu cara me suena' entre Beatriz Luengo y Blas Cantó ha traspasado la pantalla. Prueba de ello, la multitud de muestras de cariño entre ambos en las redes sociales y la gran imitación con la que deleitaron ambos al público al son de la banda sonora de 'La Bella y la Bestia', ¡cuánta química! Luengo y Cantó se hicieron inseparables, compartieron viernes de emociones entre bambalinas, momentos que jamás olvidarán y risas interminables en el plató de 'Tu cara me suena', programa que supuso un antes y un después para ambos artistas.

Ahora, algo más de un año después, ambos comparten algo muy especial, un tema llamado "No me dejes caer" ya disponible en el nuevo álbum 'Cuerpo y Alma' de Beatriz Luengo. Pero esto no acaba aquí, la mismísima Beatriz, compositora de esta letra, nos ha querido contar en primera persona la historia de esta canción tan especial para ella. El título ya nos da alguna que otra pista... Dale al play y no te lo pierdas para descubrirlo. ¡Te emocionará!