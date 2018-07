Tras la bajada de audiencia, 'Uno para ganar' prueba con famosos

El próximo lunes, 31 de octubre, el concurso 'Uno para ganar' estrenará una nueva variante al incorporar por primera vez en su historia a famosos. Tres personalidades del mundo del deporte y la televisión jugarán a favor de una causa benéfica, aunque en el fondo la productora lo que pretende es testar la eficacia del formato en su edición VIP.



El concurso de Jesús Vázquez se convirtió, sin duda, en uno de los formatos revelación de Cuatro durante este verano. La adaptación española del formato 'Minute to Win It' arrancó su andadura con un 9,2% (1.460.000 espectadores), llegando a alcanzar una cuota de hasta el 10,7% (1.537.000). En la temporada estival 'Uno para ganar' promedió un gran 9,7% con 1.398.000 espectadores, sin embargo, las cifras actuales se alejan bastante de esos magníficos resultados.



Desde el arranque de la nueva temporada (1 de septiembre), la audiencia media de 'Uno para ganar' es de un 7% (1.230.000), lo que supone una pérdida de 2,7 puntos y casi 170.000 seguidores en dos meses. Aunque el concurso se mantiene por encima de la media de la cadena y los resultados no dejan de ser positivos, Mediaset España y la productora BigBang Media han decidido introducir algunas variaciones para relanzar el formato. Por el momento, la audiencia se muestra indiferente ante estos cambios. En su última entrega, el concurso no pasó de un 6,9% de media (1.219.000).



En la nueva temporada, 'Uno para ganar' ha incluido en su dinámica los enfrentamientos cara a cara entre participantes. El premio se mantiene -500.000 euros- pero se complica la manera de lograrlo. En algunos programas, los concursantes juegan en pareja, mientras que en otros se enfrentan a otro concursante realizando la misma prueba a la vez como en un duelo.



FAMOSOS ANTE EL RETO

El próximo lunes, Almudena Cid ('Circus'), Adrián Rodríguez ('Física o química') y Canco Rodríguez ('Aída') serán los primeros famosos que concursarán en 'Uno para ganar' a favor de una causa benéfica. Algo como siempre elogiable. Pero no serán los únicos. Según ha conocido ObjetivoTV.com, ya son varios los famosos que en las últimas semanas están pasando por el denominado campamento de entrenamiento del concurso para practicar las pruebas. Ya se habla de Nico Abad, Lara Álvarez...



Tendrán que superar diez pruebas, que corresponderán a diez niveles de dificultad creciente. Los participantes dispondrán de tan solo un minuto para realizar con éxito cada una de ellas y conseguir el dinero asignado para cada nivel. En un momento determinado del juego, Jesús Vázquez les planteará el dilema de plantarse o arriesgar parte de su dinero para incluso poder duplicar sus ganancias.



La productora espera que esta variante con famosos sirva para atraer a un mayor número de espectadores, para así seguir la estela de Atrapa un Millón: Diario. El concurso de Carlos Sobera, programa de manera puntual semanas en las que los concursantes están acompañados por personajes famosos. No obstante, en el caso de Antena 3, el concurso goza de una salud envidiable. Una media del 16,4% de share y 1.498.000 espectadores siguieron el programa durante el mes de septiembre.