Atresmedia TV prepara la versión infantil de 'Tu cara me suena', que llegará muy pronto a Antena 3. 'Tu cara me suena Kids' estará producido por Gestmusic y contará con algunos cambios respecto a la versión adulta.



Manel Fuentes volverá a ejercer de presentador en la versión infantil de 'Tu cara me suena', según informa Megatele. La mecánica del concurso variará respecto a la original, ya que cada pequeño intervendrá de la mano de alguno de los adultos que hayan aparecido en alguna de la ediciones de 'Tu cara me suena'. Este ejercerá de padrino y acompañante en el escenario durante toda la edición.