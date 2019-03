'Por arte de magia', un programa sin trampa ni cartón, llega el próximo viernes a Antena 3

La magia al descubierto. Antena 3 estrenará este viernes, 13 de septiembre, a las 22:30 horas, el programa 'Por arte de magia', que presentará Anna Simon. La cadena ya promociona el nuevo programa, versión española del talent show británico 'The Magicians'.



'Por arte de magia' contará con la experiencia de tres ilusionistas reconocidos que enseñarán su arte a seis famosos ante un jurado formado por cuatro famosos expertos.



El equipo de magos del programa

Los tres ilusionistas que sorprenderán al público con su magia son Jorge Blass (Megatrix y Zona Disney), Yunque (El Hormiguero) y Luis de Matos, un mago portugués que ya participó en The Magicians y debutará en España con la mágica apuesta de El Grupo Antena 3. No podría haber un programa de magia en España sin la presencia de Juan Tamariz, por eso el veterano mago colaborará en todos los programas.



En el formato original de la BBC The Magicians, que presenta el cómico Lenny Henry, los magos se enfrentan cada semana en tres desafíos: un truco temático, un número de cosecha propia, y una tercera actuación a pie de calle.