Arranca el Festival de Series con el estreno de 'Once Upon a Time' y 'Pan Am'

Después de arrasar en Estados Unidos, los zombies llegan a Madrid. O al menos, su creador. La tercera edición del Festival de Series de Canal+ arranca hoy con una videoconferencia en directo con Robert Kirkman, creador de 'The Walking Dead'.



Del 20 al 23 de octubre, el Festival de Series abre las puertas del Cinesa Proyeciones de Madrid a la mejor ficción del momento. El glamour de 'Pan Am', la premiada 'Boardwalk Empire', el codiciado trono de Hierro de 'Juego de Tronos' y el humor irreverente de 'Ilustres Ignorantes', entre muchos otros títulos se podrán ver en primicia aquí.



El festival arranca con la segunda temporada de 'Boardwalk Empire'. A partir de las 19:00 horas del jueves se podrá ver los nuevos capítulos de esta superproducción de la HBO, que cuenta con la colaboración de Martin Scorsese.



El viernes será una jornada de altos vuelos: se estrena la serie de la cadena ABC, 'Pan Am'. Los aviones la aerolínea norteamericana más importante de los años sesenta son los más glamurosos, sus pilotos son estrellas de rock y sus azafatas son las mujeres más deseadas del mundo, entrenadas para controlar cualquier imprevisto sin despeinarse y sin que se les arrugue el uniforme.



El fin de semana está reservado para el mundo fantástico de 'Juego de Tronos', con la proyección de los especiales "El juego continúa" y "El juego comienza". También se verá la última serie de JJ Abrams, 'Person of Interest'.