Antena 3 se vuelca con la boda real del príncipe Guillermo y Kate Middleton

Es la boda del año y Antena 3 se vuelca para ofrecer todos los detalles del enlace real entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton. El próximo domingo, tras el estreno de Doctor Mateo (a partir de las 22:00 horas), la cadena emitirá el reportaje 'William, Kate y 8 bodas reales'. El martes 26 de abril Antena 3 emitirá en prime time la TV movie 'William y Kate' sobre su noviazgo y el especial 'Kate y Letizia, dos princesas reales'.



El día de la boda real (29 de abril), los programas Espejo Público y DEC harán un amplio seguimiento en directo de la ceremonia, desde la llegada de los invitados, los estilimos que lleven a la ceremonia, la llegada del novio y de la novia, cómo es el vestido elegido por la futura princesa, etc.



EN DIRECTO EL GRAN DÍA

Espejo Público conectará con Londres a lo largo de la mañana para ofrecer en directo la ceremonia que se celebra en la Abadía de westminster. Por la noche, DEC y sus enviados especiales a la capital inglesa, Ángela Portero y Antonio Montero, informarán sobre todo lo acontecido en la boda del año.



También podrá seguirse la boda real en Celebrities, el portal de antena3.com con toda la información sobre los famosos. Karina Sacarina comentará todos los detalles del enlace a tiempo real en un 'minuto a minuto' y Sadofashionista 'despellejará' todos los estilismos de los invitados a la boda.



'WILLIAM, KATE Y 8 BODAS REALES'

Cuando falta menos de una semana para que se produzca el enlace más esperado del año, Antena 3 estrena 'William, Kate y 8 bodas reales', un reportaje inédito que repasa todo el glamour y el espectáculo que ha rodeado a las siete últimas bodas reales inglesas, además de la que se celebrará

el próximo viernes, 29 de abril, entre el príncipe William y Kate Middleton.



Desde la de la reina Isabel II, en 1947 con el príncipe Felipe, a la de su nieto mayor, pasando por la de la princesa Margaret, la princesa Anne, el príncipe Andrew, el príncipe Edward y las dos bodas del príncipe Carlos, con Lady Diana y Camila Parker Bowles.



'William, Kate y 8 bodas reales' revelará anécdotas no conocidas hasta ahora por el público, ofrecerá entrevistas con algunos de los diseñadores de los trajes de novia, y recogerá recuerdos de varias damas de honor, expertos en protocolo...



SINOPSIS DE LA TV MOVIE 'WILLIAM Y KATE'

Es la historia de amor del siglo XXI en la monarquía británica. Pocos días antes del enlace, Antena 3 emite la TV movie que narra la historia de amor de los jóvenes, que comienza cuando ambos comienzan sus estudios en la universidad escocesa de St. Adrews. El martes 26 de abril estrena la TV movie 'William y Kate'.



La historia comienza cuando William se va de Londres para estudiar fuera, lo que es toda una experiencia para él: la posibilidad de vivir una vida normal y una gran oportunidad para mantenerse alejado de los paparazzi de los que suele estar rodeado. Conforme el primer semestre avanza, crece la amistad entre William y Kate, que incluso se ven fuera del campus. Él le confiesa que quiere dejar la universidad y ella le anima a que no abandone y cambie sus estudios de arte por algo que realmente le apasione...



'KATE Y LETIZIA, DOS PRINCESAS REALES'

El enlace de Guillermo y Kate supondrá un soplo de aire fresco y modernidad en la Casa Real británica. Kate pasará a la historia como la primera mujer sin sangre real que se casa con un heredero al trono de la corona británica en más de tres siglos.



Siete años antes España vivía un acontecimiento de igual relevancia: el Príncipe Felipe se casaba con Letizia Ortiz, una periodista de televisión alejada de la aristocracia que logró conquistar el corazón del heredero de la monarquía.



CELEBRITIES, EN LA BODA REAL

El portal de antena3.com con toda la información sobre los famosos, Celebrities, 'asistirá' a la boda real entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton. En directo, CLB contará todo lo que suceda desde su cuenta de Twitter (@celebritiesA3), para que no perderte ningún detalle. Celebrities tendrá una conexión en directo, continúa, con la Abadía de Westminster y todo lo que pase en sus alrededores, como en el recorrido de los novios...



Mientras, Karina Sacarina comentará todo lo que ocurra en la ceremonia con su particular punto de vista al que nos tiene acostumbrados en su blog con un 'minuto a minuto', en el que no faltarán sus comentarios más ácidos. Sadofashionista analizará todos los look de las invitadas, así como el más importante... el de la novia.