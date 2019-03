Antena 3 estrenará muy pronto 'Vivo Cantando'

Antena 3 estrenará próximamente su nuevo proyecto de ficción 'Vivo Cantando', una comedia dramática para el prime time producida por Doblefilo (Grupo Secuoya).



La serie está protagonizada por María Castro, Manuel Galiana, Gorka Otxoa, Roko, José Luis García Pérez, Mariola Fuentes, Javier Cifrián, Víctor Sevilla, Andrés Arenas, Sandra Blázquez, Ignacio Montes, Ana Mena, Daniel Avilés, Alberto Jiménez y Esperanza Elipe, entre otros.



'Vivo Cantando' es una serie protagonizada por Trini (María Castro), cantante de orquesta que lleva años recorriendo España de bolo en bolo. Una noticia inesperada le obliga a volver a La Gloria, su barrio de toda la vida, lleno de gente entrañable y sencilla que lucha por salir adelante.



Allí se reencontrará con su familia y con Juanjo (José Luis García Pérez), el que fue el amor de su vida y dueño de "La bamba", un karaoke que vivió tiempos mucho mejores y que ahora, poco a poco, se irá convirtiendo en el centro neurálgico de la vida de los vecinos; el lugar donde desahogarán sus penas a base de compañía y mucha música.



La serie combina ilusión, sueños, emoción, humor y mucho optimismo.



LOS PERSONAJES DE 'VIVO CANTANDO'

La familia de Trini

María Castro es Trini: Trini es todo corazón... y poca cabeza. Impulsiva e intempestiva. Es una mujer algo caótica y acostumbrada a hacer lo que le ha dado la gana en la vida pero que tampoco teme a enfrentarse a los problemas y buscar la solución desde la sonrisa. Ahora tendrá que encarar una nueva etapa en su vida tras el regreso al barrio de su niñez y juventud.

Manuel Galiana es Rafael: Es el padre de Trini. Un hombre gruñón al que le cuesta admitir que necesita ayuda. Ha trabajado como militar y está acostumbrado a dar órdenes y hacerse respetar. Hombre de costumbres fijas al que le cuesta mucho expresar sus sentimientos. Con la vuelta a casa de Trini vuelven las broncas ya que ella fue la hija que, según él, ha llevado una vida alocada que le ha hecho sentir vergüenza.

Ana Mena es Paula: Es la hija de Luisa, la hermana de Trini. Una chica inteligente, ácida y muy madura para su edad. Paula descubrirá que con su alocada tía será capaz de divertirse y dejar de un lado los pequeños complejos propios de la adolescencia. Desde que era una niña está enamorada de Carlos.

Daniel Avilés es Nacho: Hijo pequeño de Luisa y hermano de Paula. Fantasioso e inocente. Le encanta bailar y montar sus propias coreografías. Los chicos de su edad lo encuentran raro y apenas tiene amigos. Despertará en Trini su lado más tierno...



El karaoke

José Luis García Pérez es Juanjo: Dueño del karaoke 'La bamba'. Siempre le gustó la noche, la música, la juerga... y Trini. Hace años disfrutaba de oírla cantar allí, pero todo cambió cuando ambos discutieron y ella decidió salir del barrio y buscarse la vida en otra parte.

Gorka Otxoa es César: El gran apoyo de Juanjo. Le animará a retomar el Karaoke y a que se dé una nueva oportunidad en la vida. Creció junto a su abuela lleno de inseguridades y sin apenas autoestima... hasta que un libro de autoayuda le cambió la vida y comenzó a descubrir su inagotable optimismo. Quedará prendado de Lucía.

Roko es Lucía: Una chica dulce e inocente que se juntó con quien no debía y se aprovecharon de ella. Será contratada como camarera del karaoke ya que César ya ha visualizado un futuro lleno de amor junto a ella.



El bar

Mariola Fuentes es Candela: Es la dueña del bar junto a su marido. Obsesionada con la limpieza y el orden, muy trabajadora y una auténtica madraza. Con Mariano vive un matrimonio inmerso en la rutina. Cuando descubra que Mariano se ha enamorado de otra mujer, el mundo se le vendrá encima.

Javier Cifrián es Mariano: El marido de Candela. Exfutbolista. Un hombre campechano y bromista que cuida de sus clientes y sabe hacerse querer en el barrio. Tiene puestas todas sus expectativas en su único hijo, Jeco. Se ha ido enamorando de otra mujer aunque nunca se le ha pasado por la cabeza hacer nada.

Víctor Sevilla es Jeco: El hijo de Mariano y Candela. Algo parásito, pesado y tarambana. Trabaja haciendo ñapas y arreglos sin facturas a la vez que cobra el paro. Presume de ser un ligón a pesar de que no se come una rosca.

Andrés Arenas es Ceferino: Desde que le prejubilaron se pasa las horas en el bar y es uno más en la familia de Mariano y Candela.



Otros personajes

Alberto Jiménez es Julián: Vicegerente de distrito, trabaja en el Ayuntamiento. Es un hombre meticuloso y ordenado, aunque susceptible de ser superado por las circunstancias.

Esperanza Elipe es Asun: La mujer de Julián y una vecina muy cotilla. Necesita saber todo lo que ocurre en el barrio y comentarlo. Lleva una vida desahogada gracias a la nómina de su marido.

Ignacio Montes es Carlos: Es el hijo de Julián y Asun. Guapo, atlético y de sonrisa seductora. De momento solo le interesa el fútbol, ir con chicas y divertirse hasta que conoce a Trini. Lo que empieza siendo un pique, se convertirá en un tonteo.

Sandra Blázquez es María José: Hija de Julián y Asun. Rebelde y contestona, vive cada fiesta como si fuera la última. Juega a provocar a su madre y se camela a su padre cuando puede. Cuando aparece Trini, se pasará todo el día metida en casa de Paula porque le encanta la manera de ser de la tía de su amiga.