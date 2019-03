Antena 3 estrena Downton Abbey

Antena 3 estrenará próximamente 'Downton Abbey', la serie británica de éxito internacional. La ficción producida por Carnival Films para la ITV ha triunfado entre crítica y público: cerca de 11 millones de británicos vieron el episodio final de la primera temporada (según datos de BARB), alcanzando un share medio del 35%. Con la compra de 'Downton Abbey' Antena 3 continúa apostando por las producciones de éxito tras 'Boardwalk Empire', 'The Pacific' o 'Modern Family', adquiridas para sus canales de TDT (Neox, Nova y Nitro).



Estrenada en septiembre de 2010, 'Downton Abbey' cuenta con un gran reparto, encabezado por la actriz inglesa Maggie Smith, ganadora de dos Oscar y cinco BAFTA, entre otros premios. Jim Carter ('Shakespeare in Love'), Hugh Bonneville (Notting Hill'), Elizabeth McGovern ('Érase una vez en América') o Brendan Coyle son algunos de los reconocidos actores que forman parte del casting de esta serie coral. El guión original corre a cargo de Julian Fellowes, ganador de un Oscar por el guión de 'Gosford Park'.



ÉXITO DE PÚBLICO Y CRÍTICA

Con un presupuesto de más de un millón de euros por capítulo, la serie de la ITV recoge el testigo de las producciones de época de la BBC, como 'Upstairs, Downstairs'. Estos buenos datos de audiencia no han pasado desapercibidos en otros países y la serie ya ha salido de la isla. La serie cruzó el charco para emitirse en Estados Unidos en la cadena PBS, desde el pasado mes de enero. Otros países en los que se podrá ver 'Downton Abbey' son Noruega, Suecia o Australia.



Laura Mackie, directora de ficción de ITV, ha confirmado la segunda temporada de la serie, que se emitirá este año. "Estamos encantados con la respuesta del público hacia 'Downton Abbey' y la reacción positiva de la crítica. Por supuesto que habrá una segunda temporada para 2011 en la que viviremos la I Guerra Mundial con la familia Crawley", ha declarado a 'The Guardian'.



EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC MARCA EL INICIO

'Downton Abbey' es una serie de época que arranca con el hundimiento del Titanic. La familia Crawley, de la alta burguesía inglesa, protagoniza esta excelente serie. Hugh Bonneville y Elizabeth McGovern interpretan a los condes de Grantham, padres de tres hijas. Su principal preocupación es encontrar un heredero para su fortuna entre su familia y encontrar un buen esposo para sus hijas.



Pero no están solos: bajando las escaleras de la magnífica abadía donde se desarrolla la historia hay una exquisita selección de mayordomos y doncellas. Mayordomos, doncellas, cocineros, chófers... mezclan sus deberes con sus deseos. Y es que en eso se centra 'Downton Abbey': servidos y serviles que buscan prosperar en los convulsos años que precedieron a la I Guerra Mundial.



Tramas que se verán desde la óptica de una familia y desde la de sus sirvientes y el espectador comprobará como en una sociedad tan estratificada las diferencias para según qué temas pasionales no residen en el estatus social sino en la cualidad humana personal.