Antena 3 comienza la grabación de 'Lolita Cabaret'

Antena 3 acaba de comenzar el rodaje de su nueva ficción producida por Globomedia para el prime time de la cadena, que recibe como título inicial 'Lolita Cabaret'. Beatriz Carvajal, Natalia Verbeke, Luis Varela, Roberto Álamo, Nerea Camacho y el actor argentino Rodrigo Guirao encabezan el reparto de la producción, que se completa con Jorge Bosch, Carlos Santos, Cristina Peña, Sara Vega, Pablo Espinosa, Estefanía de los Santos, Font García, Maggie Civantos y Nuria Herrero. A ellos se unen los niños Denise Peña, Álvaro Balas y Lucía Balas.



El 'Lolita Cabaret' pasa por sus peores momentos. Cerrado desde hace siete meses, su dueña intenta cada día su reapertura. Mientras espera el milagro que no llega, reconvierte el que fuera rutilante hotel donde se alojaban las estrellas invitadas en el hogar de toda la troupe, que ven pasar los días entre la monotonía y una creciente desesperanza. Desde el cuerpo de baile a la cocinera pasando por el barman o la primera vedette, todos conforman una familia muy especial, unida por su amor al espectáculo.



El tiempo se agota y cuando la situación se torna ya en insostenible el inesperado interés por el local de un inversor de provincias y su remilgado sobrino hace renacer las esperanzas. Sin embargo, pronto descubrirán que el objetivo de los recién llegados no es reflotar el cabaret. Comenzará entonces la lucha por hacerles cambiar de opinión.



Este es el punto de partida de la nueva serie producida por Globomedia (“El barco”, “Los hombres de Paco”, “Luna, el misterio de Calenda”) para Antena 3, cuya grabación acaba de comenzar.



Pasado y futuro de un gran cabaret



Comedia costumbrista inspirada en la comedia clásica española de los años 50 y 60, la nueva ficción para el prime time de la cadena narrará la vida de unos supervivientes con fuertes lazos afectivos, conflictos personales y cuentas pendientes de un pasado que no para todos fue mejor. Una troupe que, por encima de las rencillas y envidias, está irremediablemente unida por su deseo de volver a recuperar las noches de esplendor del cabaret.



Beatriz Carvajal ('Compañeros') interpreta a Dolores, la dueña del Lolita. Una mujer entusiasta y luchadora que tendrá que convencer al inversor, Don José Luis, papel que encarna Luis Varela (“Camera Café”), de que la apertura del cabaret es la mejor opción.



Natalia Verbeke ('Doctor Mateo') será Violeta, la hija de Dolores, que abandonó su brillante carrera de bailarina para casarse. Roberto Álamo ('Luna, el misterio de Calenda') dará vida a Cúper, el que fuera maestro de ceremonias del espectáculo. Ex pareja de Violeta, ahora vive totalmente alejado del cabaret.



Junto a ellos, un atractivo barman interpretado por el actor argentino Rodrigo Guirao ('Patito feo' y la versión latina de 'Mujeres desesperadas'), que tras su paso por la televisión y el cine en Italia ('Terra Ribelle') recala ahora en España. El personaje encarnado por Guirao tiene perdidamente enamorada a Greta, adolescente interpretada por Nerea Camacho -Goya a la Actriz Revelación por 'Camino'-. Estefanía de los Santos ('Luna, el misterio de Calenda'), también nominada a los Goya por su papel en 'Grupo 7', y Font García ('La República') son los padres de Greta. Ella es Charo, la sastra, cocinera y madre postiza de todos los inquilinos del hotel; y el padre es Virgilio, encargado de mantenimiento.



Don José Luis, el inversor en el que todos confían, llega acompañado por su sobrino, al que da vida Carlos Santos ('Los hombres de Paco') en la piel de un joven meticuloso, mojigato y sumiso, que se deja arrastrar por su vehemente tío.



En un cabaret tampoco podía faltar la primera vedette: la egoísta y envidiosa Norma a la que da vida Cristina Peña ('Compañeros', 'Casi perfectos'). Norma mantiene un enfrentamiento muy directo con Roxy, una espectacular, divertida y sorprendente bailarina, que formará con Don José Luis una extraña pareja mucho menos dispar de lo que cabía esperar. La bailarina, cantante y actriz Sara Vega da vida a Roxy en su primer papel fijo en una serie de televisión.



La primera bailarina, Norma, dirige un cuerpo de baile en el que destacan Fanny y Nuria, interpretadas por dos jóvenes actrices. Maggie Civantos es Fanny, cándida y soñadora; y Nuria Herrero es Lupe, despampanante y malhablada chica de barrio.



A ellas se une Camilo, el bailarín del grupo, cuyo papel interpreta Pablo Espinosa ('El secreto de Puente Viejo', 'Violeta'). Camilo es un buenazo que soporta como puede que Fanny, con la que estuvo saliendo, mantenga ahora una relación sentimental con su padre, el pianista del local, conocido como Reverendo e interpretado por Jorge Bosch ('Compañeros', 'Gran Hotel').