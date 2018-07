Andreu Buenafuente: "Me encanta la tele y contar mis tonterías"

Tras medio año sin aparecer en la pequeña pantalla, Andreu Buenafuente está en la antesala de su regreso a Antena 3. El humorista ha cumplico su palabra: "Yo nunca hablé de año sabático: solo dije que paraba. Lo hicimos sin estar cansados o hartos, para refrescarnos y buscar un nuevo horario".



"He tenido bastante tiempo para pensar y creo que los cómicos deben pensar lo justo. La realidad es amarga y no puedes dejar que se filtre en tu ideario humorístico, en tu expresión". Andreu Buenafuente ha concedido dos entrevistas desde que se anunció su fichaje por Antena 3, a los diarios 'El Periódico de Catalunya' y a 'El País'. Aquí resumimos sus decaraciones.



Pregunta: ¿Tenía miedo de que el público se olvidara de usted?

Respuesta: La gente me manda mucho cariño 24 horas al día. Es alucinante y emocionante, de verdad. ¿Sabe que llevo haciendo televisión sin parar desde 1995? Aun así, seguimos conectando. Estoy muy contento.



P: ¿A qué conclusiones ha llegado en todo estos meses en relación al medio televisivo?

R: Que si apagas la tele cuando no te gusta, te sientes mejor. Y no pasa nada.



P: ¿Volverá con el mismo equipo?

R: Es como el fútbol. Ahora estamos hablando de qué tipo de juego vamos a perfilar. Tengo ganas de seguir con muchos de los míos aunque renuevo bastante la parte de guión y afianzo la colaboración con Berto, que va a ser codirector conmigo. Lo he "ascendido", como se hacía antes en las empresas.



P: ¿Cómo se va a llamar el programa?

R: Ya no creemos en los títulos. Nuestro equipo considera que los títulos son un artificio porque al final la gente dice "el programa de Buenafuente". Eso ha disparado mi ego a niveles estratosféricos y ahora no sabemos cómo bajar de ahí. Creo que le llamaremos 'Buenafuente'...