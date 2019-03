Ana Pastor replica a Cospedal: 'No soy agente política sino de la información'

El rifirrafe entre la periodista Ana Pastor y la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, continúa trayendo cola. La presentadora de 'Los Desayunos de TVE' ha publicado en su blog oficial que su "patrimonio es la dignidad profesional y el periodismo" al tiempo que ha negado ser "agente política" definiéndose, en todo caso, como "agente de la información".



Tras el tenso debate en directo en 'Los Desayunos de TVE', y el consiguiente enfrentamiento entre PP y PSOE por la imparcialidad de la corporación, la presentadora Ana Pastor ha hablado este miércoles por primera vez fuera del plató con una entrada publicada en el blog de la cadena pública que lleva por título precisamente "Respuesta".



La periodista ha querido dejar claro que su "opinión personal" sobre la objetividad de TVE "está avalada por el comunicado de los trabajadores, el consejo de informativos que representa a los profesionales de TVE, que se ha quejado en una nota oficial de las presiones que estamos recibiendo por realizar nuestro trabajo".



Precisamente, este mismo miércoles, María Dolores de Cospedal, se refirió de nuevo a este asunto argumentando que "si un periodista quiere discutir sobre su opinión personal, ése es el problema del periodista, no es mi problema. Yo contesto".



Tras recordar que el sindicato UGT también emitió un comunicado en defensa de la pública, Pastor ha resaltado que ambas notas "no han sido colgadas en la web del PP, donde sí aparece otra del sindicato USO hablando de mí como agente política", extremo que ha negado argumentando que "si de algo soy agente es de la información".



La presentadora y directora de 'Los Desayunos de TVE' ha querido terminar su entrada asegurando que su "único patrimonio, le pese a quien le pese", es "la dignidad profesional y el periodismo". "Os espero como siempre, como cada día, mañana a las 9", ha concluido.



La periodista y la dirigente popular protagonizaron el pasado martes en tenso rifirrafe sobre la objetividad en el tratamiento informativo de la cadena pública a raíz de una pregunta formulada por el colaborador del programa Miguel Ángel Liso.



Cospedal aprovechó entonces para denunciar que, "a veces, las informaciones de TVE dejan mucho que desear en el ámbito de lo político", ya que "no está siendo desde el punto de vista informativo una televisión pública imparcial como debería ser".



La presentadora, por su parte, contraatacó defendiendo que "es un orgullo para los trabajadores de TVE trabajar en esta etapa de libertad" y que "las encuestas y todos los premios que han recibido los informativos de la cadena no dicen que sea como otras épocas anteriores con el PP o del PSOE".