Preparando los últimos retoques para el lanzamiento de su primer disco, Amaia tiene claro que no incluirá el tema 'Tu canción' en su gira este verano. La joven no parece tener un buen recuerdo de su paso por el festival de Eurovisión el año pasado. Amaia se ha sincerado públicamente y ha dado algunas razones por las que no se siente identificada en la actuación junto a Alfred.

"No estuve muy cómoda. Ahora la escucho y no siento que me represente", declaró en una entrevista en Cadena 100. Además Amaia ha desvelado que su palabra en aquel momento no tenía ningún valor: "Yo no decidía absolutamente nada. No tenía el poder de decisión que tengo ahora. Era algo que no me gustaba ycon eso. No me representaba lo que estaba haciendo"

"Era duro. Fue un poco mierda pero ha formado parte de mi vida y he aprendido muchas cosas. Me ha servido bastante", declaró la artista. La ganadora de OT guarda tan mal recuerdo que ni siquiera participó en la promoción de la propuesta de Miki Núñez, representante de este año, y decidió eliminar sus vínculos con la marca Eurovisión.

