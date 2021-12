Álvaro Morte ('La Casa de Papel') habla del cáncer que superó y le cambió la vida: "Creía que iba a morir"

'La Casa de Papel' ha pasado a la historia como un fenómeno de talla mundial y una serie inolvidable para la ficción española.

La serie también ha catapultado a la fama internacional a actores como Álvaro Morte o Úrsula Corberó, que han interpretado a icónicos personajes.

Morte, actor de El Profesor, es ya todo un icono y no ha parado de trabajar, pues mientras despedía con emoción 'La Casa de Papel' ya estaba embarcado en un proyecto internacional, 'The Wheel of Time'.

Ahora el querido intérprete ha hablado sobre una experiencia que le cambió la vida y la perspectiva con una inspiradora reflexión.

A los 30 años, hace 16, Álvaro fue diagnosticado con un tumor maligno en el muslo.

"Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna… Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: 'Si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?'", contaba en una entrevista a Pronto. Pero afortunadamente pudo superar la enfermedad.

"Tengo muchísimo que celebrar. Estoy tremendamente contento. Soy una persona muy optimista y creo que cualquiera podría tener cosas que celebrar. Siempre he intentado ver el lado positivo de las cosas y de la vida. Yo también he pasado por malos momentos y, aun así, en todo momento procuraba mirar para arriba. Creo que lo inteligente en la vida es saber encontrar esas cosas por las que brindar", añade el actor, que se ha convertido en un ídolo con su papel de El Profesor.

El cambio en su forma de ver la vida

El actor también reflexionaba sobre cómo estos obstáculos reorganizan las prioridades de cada uno y la lente con la que vivimos.

"Son escollos que suceden en la vida y que forman parte también de ésta y hay que enfrentarse a ellos. Cada uno lo hace como puede o como su cabeza se lo permite, pero en mi lucha contra el cáncer me ayudó tener una actitud feliz", asegura.

Ahora, Álvaro cuenta que quiere disfrutar de la vida y de su familia y dedicarles "todo el tiempo que puedo".

