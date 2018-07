'Academia de Sexo' ficha a Marian Frías, sexóloga de 'Hablar de sexo con papá y mamá'

Como ya avanzamos el pasado mes de junio, Mediaset España y Cuarzo (DEC) preparan 'Academia de Sexo', la adaptación de un programa danés que tiene como eje principal al sexo y que los espectadores podrán ver próximamente en la parrilla de Cuatro.



El formato original, propiedad de Banijay Group, presenta a ocho parejas frustradas que regresan a la escuela para ampliar sus conocimientos sobre sexo y así mejorar sus relaciones íntimas. Una sexóloga será la encargada de impartirles las diferentes clases sobre la importancia de los juegos previos al coito, sobre las diferentes posturas o sobre los roles que puede asumir cada uno dentro de la pareja.



Según ha conocido en exclusiva ObjetivoTV, 'Academia de Sexo' ha fichado a Marian Frías, una cara muy familiar para los espectadores de Neox. Se trata de la sexóloga y psicóloga del programa 'Hablar de sexo con papá y mamá'. Al parecer, Cuatro y Cuarzo no han querido testar a una nueva profesional y han optado por contar con la presentadora del Grupo Antena 3.



Marian Frías es licenciada en Psicología en la UCM. Tiene un máster de sexología y es experta en Educación Sexual y Asesoramiento de pareja. Ha trabajado como psicoterapeuta en pareja e individual, ha ofrecido asesoramiento sexológico y ha impartido educación sexual en secundaria. Además, ha recibido a lo largo de su carrera una excelente formación de especialización sexual y psicológica.



Aunque 'Academia de Sexo' no tiene todavía fecha de estreno, Mediaset España ya ha comenzado a dar a conocer a su nuevo fichaje. Este mismo lunes, Marian Frías aparecía en el court show 'De buena ley' para aportar su opinión como psicóloga.



LA PRÁCTICA DESPUÉS DE LA TEORÍA

Después de cada lección, las parejas de 'Academia de Sexo' deberán poner en práctica lo aprendido antes de la próxima lección. Se trata de tareas muy especiales como, por ejemplo, seducir a la pareja, practicar sexo oral o tomar un baño erótico.



Al día siguiente, ya en clase, los "trabajos" serán evaluados por Marian Frías: cada pareja deberá contar al resto de compañeros y evidentemente a los espectadores cuáles fueron sus descubrimientos. Hacia el final del curso, los estudiantes tendrán que pasar un examen muy exigente.



'Sex Academy' es un programa de entretenimiento basado en hechos reales (factual entertainment). Aunque su eje principal será el sexo, el programa no mostrará escenas de sexo explícito, ya que se centrará en las experiencias y en los sentimientos personales de sus protagonistas. Los alumnos contarán además con una cámara personal con la que invitarán a los telespectadores a acompañarlos a sus casas. Serán ellos mismos los que decidirán cuándo finalizar la grabación.



