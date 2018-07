La cadena de Mediaset pasa por su mejor y peor momento. Es líder de audiencia en este último mes, pero según datos de Kantar Media, casi medio millón de espectadores en España no tiene a Telecinco en su mando a distancia.



Como indica El Mundo, 480.000 personas rechazan Telecinco, 100.000 personas más que en el caso de Antena 3. La programación de la cadena puede que sea un factor determinante tras conocer estos datos. Telecinco alarga los formatos que más éxito tienen incluso más de las tres horas, como es el caso de 'Sálvame'.



La cadena de Vasile ocupa el segundo lugar en este ranking de las cadenas que nunca vemos. Por delante de ésta, se encuentra La Sexta. Pero, los problemas de cobertura y su temprana edad (sólo lleva 5 años) puede que sean los factores que le hayan llevado a encabezar este ranking.



Esto ha provocado, como expresa el diario El Mundo, que Telecinco no pueda rentabilizar plenamente su liderazgo en las audiencias, en cuanto a la publicidad se refiere.