"Buena suerte": Emilia Clarke, Daenerys en 'Juego de Tronos' habla sobre próximas precuelas

Parece mentira que hayan pasado ya diez años desde que se estrenará el primer capítulo de 'Juego de Tronos'. Ayer día 17 de abril se cumplió el aniversario del estreno de 'Winter is coming’ , el primer episodio de la serie cuyo título se ha convertido prácticamente en el lema de la ficción.

Sabemos que con motivo del aniversario HBO Max está preparando un homenaje a la que, con permiso de 'Los Soprano', ha sido su buque insignia durante tantos años. La plataforma tiene pensado lanzar bastantes contenidos acerca de su universo, entre ellos una especie de colección con los mejores momentos de la serie.

'House of the dragon'

Seguro que el homenaje de HBO les alegrará la vida a los fans más fervientes de la serie, aunque no les mantendrá distraídos durante mucho tiempo. El público espera ansioso el estreno de algún spin off sobre 'Juego de Tronos'. 'House of the dragon' parece haberse posicionado como la precuela definitiva, pero todavía no se conoce ni cuándo comenzará grabarse ni que actores formarán parte del elenco. Solamente se sabe qué miembros de la casa Targaryen serán los protagonistas.

La intérprete Emilia Clarke, quien pasará a la historia por encarnar a Daenerys Targaryen en la serie original, le ha dedicado una palabras a Miguel Sapochnik, director de algunos capítulos de 'Juego de Tronos' y showrunner de la futura serie: "Le amo completamente así que no tengo duda de que va a ser un éxito enorme porque es un genio".

Durante la misma entrevista para EW, la Clarke también ha recordado como se sintió cuando con 24 años le dieron la oportunidad de protagonizar 'Juego de Tronos': "La experiencia fue tan enorme y absorbente, define ese momento de juventud en mi vida. Miras atrás como lo harías con el instituto o la universidad. Cuando eres tan joven, lo vives al máximo. Miro a la persona que era y pienso: 'No tienes ni idea de lo que va a venir. No tienes ni idea de cómo va a golpear'. Y era bonito por eso. Disfrutábamos el momento en el que estábamos, sin saber cómo iba a ser recibido, qué iba a pensar la gente, quiénes íbamos a ser al final".

A Emilia Clarke le gusta 'Chicas malas'

Fuera del mundo de 'Juego de Tronos' Emilia Clarke también hablado sobre otra esperadísima precuela que se está preparando en la actualidad. La intérprete ha manifestado la enorme ilusión que siente por la vuelta de ‘Chicas Malas’ y le ha deseado suerte a los profesionales que trabajarán en este nuevo proyecto: "¡Buena suerte a todos! ¡Sed vosotros mismos, enhorabuena, Glenn Coco! Es inevitable. Les deseo todo lo mejor [...] No puedes crear algo tan grande y que la gente no diga: '¿Y? ¿Qué más? ¡Esto es realmente bueno! ¡Hagamos montones más!'".

