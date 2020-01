'Juego de Tronos' ha sido una de las series más exitosas de todos los tiempos y aunque numerosos fans no quedaron satisfechos con el final de los hechos durante la última temporada, la noticia de una precuela les devolvió la ilusión. Muchas fueron las series que se hablaron pero, parece ser que la definitiva será 'House of the Dragon', con la que nos remontaremos a uno de los momentos clave de los Targaryen.

Aunque todavía no se sabe quienes serán los escogidos en el casting para protagonizar esta precuela, el medio Knight Edge Media ha desvelado quiénes serán sus protagonistas, afirmando que la historia girará en torno a Aegon El Conquistador y sus dos hermana.

El medio anteriormente citado ha descrito cómo serán estos personajes y ha dado pistas sobre el carácter de cada uno. Por tanto, podemos decir que Aegon Targaryen sería uno de los protagonistas principales debido a su carácter tranquilo y piadoso, pero duros con los que le desafían. Además, estaría casado con las otras dos protagonistas a pesar de ser hermanos, y en los tres caería la mayor atención de esta nueva parte. La mayor, Visenya Targaryen destacaría por su carácter serio y severo y la pequeña, Rhaenys Targaryen, por su buen corazón y por ser una mujer curiosa e impulsiva.

Igualmente, se ha adelantado que estos personajes seguirán teniendo el aspecto caucásico que identificaba a los personajes de la serie original y que sí montarán en dragón, en Balerion, Vhagar y Meraxes respectivamente. Además, todos estos futuros protagonistas fueron imprescindibles en la Guerra de la Conquista de Poniente, por lo que, suena muy fuerte el hecho de poder ver una nueva batalla de fuego dentro de este primer spin off de 'Juego de Tronos'.

