Celebra el Día del Orgullo Gay con estas series

Esta semana se celebran las fiestas del Orgullo Gay en nuestro país. Desde que en 1969 se produjeron los disturbios de Stonewall en el barrio neoyorkino de Greenwich, el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo Gay. Para celebrar este día, desde Objetivo TV os proponemos un maratón de series protagonizadas por el colectivo LGBT.



'Looking' de HBO o 'Transparent' de Amazon Studios son las series protagonizadas por este colectivo que más recientemente se han estrenado en la televisión estadounidense. 'Looking' es una comedia muy cargada de ironía, con un guión bien acabado y alejada de los excesos que se podían esperar. "Está mucho más cerca de ser la versión gay de 'Girls' que la heredera de 'Queer as Folk'", así la describió Número de Serie.



En 'Transparent', Jeffrey Tamabor interpreta a un padre de familia de mediana edad que decide vivir plenamente su transexualidad, papel que le ha valido un Globo de Oro. La revolución de 'Transparent' no está en lo formal, sino en el fondo, en cómo se mete de lleno en temas que, como espectadores, nos resultan incómodos.



'Orange Is The New Black' es otra de las ficciones que ha dado protagonismo a personajes transexuales, como Sophia Burset (interpretada por Laverne Cox).



Otras series han dado protagonismo a personajes homosexuales han sido 'The Good Wife', con Kalinda Sharma; 'Anatomía de Grey', con la pareja formada por Callie Torres y Arizona Robbins; 'Shameless' con Ian Gallagher; o 'Mujeres Desesperadas' con Andrew Van de Kamp.



También ficciones como 'The Walking Dead' o 'The 100' han incluido en la trama de sus últimas temporadas personajes LGBT. Otra serie que ha dado protagonismo a este colectivo es 'Empire', con el personaje de Jamal Lyon. "Es el concierto de mi vida, estas son las historias que quiero contar", ha declarado Jussie Smollett, el actor que interpreta a una estrella del hip-hop que sufre la represión de ese ambiente homófobo.



Y por supuesto, en este maraón de series no podía faltar la comedia de Neox 'Modern Family'. La pareja formada por Cameron y Mitchell (los actores Eric Stonestreet y Jesse Tyler Ferguson) es una de las más queridas por los espectadores.



En nuestro país también hay series que han dado papeles protagonistas a personajes gays. La última ha sido 'Vis a Vis', con la pareja formada por las reclusas Maca y Rizos.



En 'Física o Química', los actores Javier Calvo y Adrián Rodríguez interpretaron a una pareja gay que triunfa sobre la discriminación, el bullying y los celos en los años de la adolescencia.