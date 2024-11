Temporada de resfriados: Los alimentos que te ayudan a reforzar las defensas

¿Quién no se ha puesto malo con la llegada de las bajas temperaturas? En otoño y en invierno son habituales los resfriados, ya que cambia la temperatura de forma brusca y el cuerpo no está acostumbrado. Las medicinas nos ayudan, pero lo que mucha gente no sabe es que la alimentación es la gran protagonista para reforzar las defensas de nuestro cuerpo.

Nuestro sistema inmunológico ataca a los gérmenes que entran en nuestro cuerpo y nos mantiene sanos. Es decir, es un sistema de defensa que tiene el cuerpo contra las infecciones. Es por ello que cuidarlo es lo más importante, y aquí es donde entran en juegos algunos alimentos.

Las vitaminas que te vamos a contar a continuación son esenciales en nuestro día a día y están presentes en los alimentos que componen una dieta sana y equilibrada.

Una mujer estornudando en la calle | iStock

-La vitamina C es la más importante. Se encuentra en frutas cítricas, tomates, brócoli… Es uno de los antioxidantes más destacados, pues ayuda a mejorar la inmunidad. Y, si la combinas con la vitamina B12, mejora sus características.

-La vitamina E, la cual se encarga de regular y reforzar el sistema inmunológico. Está presente en las verduras, las semillas o los frutos secos y, además, estimula la producción de células que se necesitan para el funcionamiento del sistema.

Alimentos que contienen vitamina C | iStock

-La vitamina D está presente en el pescado azul, el salmón y, sobre todo, en el sol. Algunos estudios han confirmado que las personas que prescinden de ellas tienden a coger más infecciones.

-La vitamina A, es esencial para que los anticuerpos puedan responder con rapidez y eficacia ante las toxinas que aparecen en nuestro cuerpo en forma de virus. Están en las hortalizas de hoja verde.

Así que, si quieres evitar coger resfriados este otoño y este invierno, haz caso a tu alimentación y comprueba si incluyes todas estas vitaminas en tu día a día. ¡Cuídate!