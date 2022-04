El significado de los círculos de colores que te has cansado de ver en los paquetes de patatas

¿Alguna vez te has parado a leer u observar por completo la parte trasera de una bolsa de patatas fritas? Si lo has hecho, seguramente te hayas topado con un tipo de información algo peculiar sin darte cuenta, ya que, aparte de toda la información sobre los ingredientes, la información nutricional y el origen del producto o el de su marca, nos encontramos con un pequeño código de color cuya información no es muy conocida por todo el mundo.

Este código de color está situado en la parte inferior de las bolsas y es denominado como ''parches de control de proceso''. En cuanto a su interpretación, no es que traten precisamente sobre valores nutritivos ni nos dicen nada sobre el sabor o el producto en sí, sino que, están creados específicamente para los ingenieros encargados de imprimir y diseñar estas bolsas.

Si nos fijamos bien, los círculos que forman este código contienen los colores primarios amarillo, cian y magenta acompañados del negro y junto a ellos podemos apreciar una serie de números, también de los mismos colores.

Con esto ya podemos deducir que esas serán las correspondientes mezclas de colores que deben llevar a cabo los ingenieros. Estos parches facilitan un poco más el trabajo, ya que las impresoras son capaces de leer ese código e identificar inmediatamente el color exacto que se debe sacar y conseguir los tonos exactos que tengan que utilizar y así crear los diseños de estas bolsas.

El objetivo final de los parches de control de proceso es que todos los paquetes de la misma marca y formato se vean iguales, así podrán ser reconocidos más fácilmente por los consumidores gracias al aspecto del producto y los colores del diseño.

